Україна отримала понад 10 систем NASAMS та ракети норвезького виробництва, - Зеленський

Норвегія продовжує постачати Україні свої зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю норвезькому мовнику NRK News, інформує Цензор.НЕТ.

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NASAMS дуже допомогли Україні

"Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше ніж десять, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", - сказав президент.

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Інша допомога від Норвегії

Зеленський також розповів, що паралельно Україна працювала над спільним виробництвом і систем IRIS-T.

"І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре. Цієї зими Норвегія також допомогла нам із газом, який нам був потрібен після російських ударів по енергетиці, зокрема по нашій газовій інфраструктурі

І народ Норвегії підтримує ці рішення. Усі партії в парламенті також їх підтримують. Дякую. У всіх країнах є своя внутрішня політика, але єдність норвезького парламенту щодо України є надважливою, і ми це цінуємо", - сказав він.

Голова додав, що триває робота над виробництвом дронів, а Норвегія друга за обсягом внесків до програми PURL із закупівлі американської зброї.

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Що відомо про NASAMS

NASAMS — це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а її досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.

Система NASAMS є на озброєнні або доставляється у 12 країн. Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні 2022 року в межах міжнародної допомоги.

Перші два NASAMS прибули до України на початку листопада 2022 року.

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