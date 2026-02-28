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Новини NASAMS в Україні Допомога Україні від Норвегії
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Україна отримала понад 10 систем NASAMS та ракети норвезького виробництва, - Зеленський

NASAMS

Норвегія продовжує постачати Україні свої зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю норвезькому мовнику NRK News, інформує Цензор.НЕТ.

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NASAMS дуже допомогли Україні

"Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше ніж десять, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", - сказав президент.

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Інша допомога від Норвегії

Зеленський також розповів, що паралельно Україна працювала над спільним виробництвом і систем IRIS-T.

"І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре. Цієї зими Норвегія також допомогла нам із газом, який нам був потрібен після російських ударів по енергетиці, зокрема по нашій газовій інфраструктурі

І народ Норвегії підтримує ці рішення. Усі партії в парламенті також їх підтримують. Дякую. У всіх країнах є своя внутрішня політика, але єдність норвезького парламенту щодо України є надважливою, і ми це цінуємо", - сказав він.

Голова додав, що триває робота над виробництвом дронів, а Норвегія друга за обсягом внесків до програми PURL із закупівлі американської зброї.

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Що відомо про NASAMS

  • NASAMS — це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а її досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.
  • Система NASAMS є на озброєнні або доставляється у 12 країн. Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні 2022 року в межах міжнародної допомоги.
  • Перші два NASAMS прибули до України на початку листопада 2022 року. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Норвегія (912) NASAMS (48)
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Топ коментарі
+15
RESPECT Kingdom of Norway
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28.02.2026 10:44 Відповісти
+10
А що зробили доброго твої доузяки-злодії? Правильно, крали і крадуть. За ці гроші можна купити весь авіаносець флот США, а на здачу мільйонів 10 китайських добровольців.
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28.02.2026 11:00 Відповісти
+8
Спасибо огромное Норвегии за помощь!
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28.02.2026 11:07 Відповісти
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Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", адже в Норвегії добре знають хто я такий і чий я є "слуга".
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28.02.2026 10:43 Відповісти
RESPECT Kingdom of Norway
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28.02.2026 10:44 Відповісти
А как там поживают наши изделия от "Луча" и Южмаша? Или ходить с протянутой рукой проще чем реально работать?

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28.02.2026 10:56 Відповісти
Своє легше красти, от і приходиться щось і для України просити
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28.02.2026 11:55 Відповісти
А яка різниця, для зебілів, що там Зеленьський і посіпаки навіть вчора казали. Вони ж не на зміст " промови" орієнтуця, а на " проиємне похрипування" перед суфльорм
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28.02.2026 15:45 Відповісти
поедь посмотри что от луча осталось умник....
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28.02.2026 18:40 Відповісти
Ну да, про релокацию некоторые никогда не слышали, умник
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28.02.2026 19:34 Відповісти
С кем?с зевыродками ?насмешил....ты поинтересуйся у тех кто там работал они тебе правду расскажут ,как на 3 году из под завалов 35 трупов вытаскивали.....
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01.03.2026 07:41 Відповісти
А що зробили доброго твої доузяки-злодії? Правильно, крали і крадуть. За ці гроші можна купити весь авіаносець флот США, а на здачу мільйонів 10 китайських добровольців.
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28.02.2026 11:00 Відповісти
Спасибо огромное Норвегии за помощь!
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28.02.2026 11:07 Відповісти
Все докладай прямо у Москву. Нафіг оця морзянка Алекс-Юстасу та паролі про слов'янський шкаф. Не траба зеленій сволоті заморачюватись. Хавало відкрив та балаболь прямо в атмосферу.
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28.02.2026 11:08 Відповісти
......Ви праві... Тупа сволота розповість про все..що треба і не треба. Розповіли детально про операцію паутина... про використання морських дронів... про постачання ракет... озброєння... Все паскуда виносить на загальний простір... Кожна служба наввипередки розповідає... хто що отримав і що робить. Тільки як крадуть... як кришують... ну ніхто і ні де.... Тиша і повна необізнанність...
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28.02.2026 11:28 Відповісти
Це гнусявий доповідає своєму куратору фуйлу?
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28.02.2026 11:23 Відповісти
Не розумію,навіщо озвучувати про те що надають нам партнери? Мабуть для того щоб кацапи активізували агентурні мережі? Треба ставити на бойове чергування і працювати як з засади,щоб кацапи цього і не очікували . Що за язик у ЗЕленського,за зубами ніяк не тримається.Прикусив би його.
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28.02.2026 11:29 Відповісти
Для цього розум та досвід треба мати, а не тільки сценарій для виступу
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28.02.2026 11:52 Відповісти
"Голова додав, що триває робота..." - який він в пи біса голова? В нього тільки головка, для клавіш!
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28.02.2026 11:39 Відповісти
Расскажи лучше про откровения Мендель. Шо там и как, раньше ведь душа в душу жили. Народ переживает...
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28.02.2026 11:58 Відповісти
а нахіба взагалі ця новина ? щоб кацапи читали й робили свою тактику обстрілів ? не інакше.
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28.02.2026 15:22 Відповісти
Повний п......ь, на п'ятому році війни продовжувати відкривати секретну інформацію щодо постачання озброєння. Що за піар. Зупиніться. Ще розкажіть коли надійде і куди. Ганьба.
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28.02.2026 16:42 Відповісти
 
 