Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування на 2026 рік, - Свириденко

Норвегія надає Україні 9 мільярдів доларів фінансування на цей рік, що є черговим пакетом військової та цивільної допомоги Україні в межах Nansen Program.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Допомога Україні

"Я дякую за це оголошення Премʼєр-міністру Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва. Моя сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стере стала продовженням нашої співпраці, яка триває від нашої спільної подорожі в Чернігів в перші місяці війни. Усі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу", - розповіла премʼєрка.

Вона також нагадала, що Норвегія зробила найбільші внески у межах ініціативи PURL, що суттєво посилює українську ППО.

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Енергетична безпека

За словами Свириденко, під час зустрічі зі Стере найбільший наголос було зроблено на енергетичній безпеці.

"Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund", - додала вона.

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