УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12088 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Норвегії
941 8

Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування на 2026 рік, - Свириденко

Свириденко про допомогу від Норвегії

Норвегія надає Україні 9 мільярдів доларів фінансування на цей рік, що є черговим пакетом військової та цивільної допомоги Україні в межах Nansen Program.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Україні

"Я дякую за це оголошення Премʼєр-міністру Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва. Моя сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стере стала продовженням нашої співпраці, яка триває від нашої спільної подорожі в Чернігів в перші місяці війни. Усі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу", - розповіла премʼєрка.

Вона також нагадала, що Норвегія зробила найбільші внески у межах ініціативи PURL, що суттєво посилює українську ППО.

Також читайте: $970 млн вже внесла Норвегія до програми PURL, - Зеленський

Енергетична безпека

За словами Свириденко, під час зустрічі зі Стере найбільший наголос було зроблено на енергетичній безпеці.

"Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund", - додала вона.

Також читайте: Норвегія профінансує закупівлю французьких керованих авіабомб для України

Автор: 

Норвегія (912) допомога і підтримка (1236) Свириденко Юлія (917)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чернігівська Юля - це як рава-руська верещучка....
Але в окулярах! І без шатлів...
показати весь коментар
25.02.2026 19:42 Відповісти
Колись мільярд дорарів кредиту МВФ вважався за щастя: "О, нарешті борги по пенсії закриють".... А тут - 9 лярдів "на підтримку штанів".... Хоча - все-одно борги по соціалці є...
показати весь коментар
25.02.2026 19:42 Відповісти
і заборгованість по пенсіях по рішенню судів не профінансували! Я уже не кажу про індексацію!
показати весь коментар
25.02.2026 19:46 Відповісти
Часом виникає відчуття, що ті хто не вступив до Євросоюзу (або вийшов з нього) найбільш адекватні.
показати весь коментар
25.02.2026 19:45 Відповісти
А не розказала скільки вкрадуть всілякі незамінні кулєби?
показати весь коментар
25.02.2026 19:54 Відповісти
Усі можливі варіанти «схем» і «шламбаумів» уже оговорені з єрмаком та міндічем? Але зеленський, за сценарієм жидкова, так і далі камлає на камери ЗМІ, - я ж і не ЗНАВ!!!
показати весь коментар
25.02.2026 19:59 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
показати весь коментар
25.02.2026 20:23 Відповісти
Заміндічять й це...
показати весь коментар
25.02.2026 20:30 Відповісти
 
 