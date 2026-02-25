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Новини Допомога Україні від Норвегії Програма PURL
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$970 млн вже внесла Норвегія до програми PURL, - Зеленський

Зеленський про допомогу від Норвегії

На сьогодні Норвегія серед найактивніших інвесторів у програму PURL, її внесок становить 970 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає Цензор.НЕТ.

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"З Норвегією ми пройшли різні етапи цієї війни – війни Росії проти України та всієї Європи, і ми багато зробили разом – в обороні, в дипломатії, в економіці, в гуманітарній сфері", - наголосив Зеленський.

Програма PURL

За його словами, Норвегія серед найбільш активних інвесторів у програму PURL. Ця програма дає нам змогу купувати американську зброю, передусім ракети для ППО. На сьогодні це вже 970 мільйонів доларів саме в межах PURL", - повідомив президент.

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Військова допомога

Він наголосив, що Україна дуже цінує кожен військовий пакет, наданий Норвегією: "Саме довгостроковість та передбачуваність підтримки Норвегії, щорічні ваші пакети фінансової підтримки дуже допомагають плануванню захисту, усім нашим діям".

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"Вдячний, що ви після 24 лютого 2022 року зробили такий принциповий і сильний вибір не просто на користь України, українців, а на користь того, що Європа означає: це спільнота народів, які справді цінують людське життя і поважають мир між незалежними націями. Саме такою Європа і має залишитись – реальним захисником життя та прав людей і народів", - додав Зеленський.

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Що відомо про програму PURL?

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракетами для систем Patriot,
  • боєприпасмами для HIMARS,
  • іншим важливим американським озброєнням.

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Норвегія (912) Стере Йонас Гар (45)
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у євреїв з грошима все в поряду,але ніколи немає порядку з грошима у їх споконвічних ворогів жидів, котрі і в рідної мами гроші вкрадуть...
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25.02.2026 15:45 Відповісти
Калькулятор увімкнули.)
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25.02.2026 15:36 Відповісти
ну ти вже придумав як покромселити прихід?
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25.02.2026 15:36 Відповісти
Так слабо зрозуміло. Краще виразити у сумах які вкрав міндич та ко. Щоб отак вийти та сказати- "внесли на 10 міндичів" і всі одазу зрозуміли .
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25.02.2026 15:45 Відповісти
Коефіцієнт міндіча-галущенка
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25.02.2026 15:56 Відповісти
Дякую Норвегії і іншим країнам, які вносять гроші. Головне, щоб каса була не в Україні, бо бізнес- партнери Зеленського все переполовинять.
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25.02.2026 16:04 Відповісти
Норни, перестаньте кормить цю зелену наволочь - он данці вже закрили фінансування не існуючої ракети фламіного, котру виробляли підприємці котрі - один з них робив бетонні меблі - тобіш бетоні лавочки. А іншій - підбирав площадки для зьомок кв 95 - славєтні ракетобудівельники. Европа - вас зеленский разом з дерьмаком розводить, як лохів на сотні міліардів доларів. Потім вони ці всі кошти переводять у свої офшори. ЗСУ не отримує нічого крім смерті добровольців з 22 та 23 років.
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25.02.2026 16:12 Відповісти
 
 