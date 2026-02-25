$970 млн вже внесла Норвегія до програми PURL, - Зеленський

На сьогодні Норвегія серед найактивніших інвесторів у програму PURL, її внесок становить 970 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає Цензор.НЕТ.

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"З Норвегією ми пройшли різні етапи цієї війни – війни Росії проти України та всієї Європи, і ми багато зробили разом – в обороні, в дипломатії, в економіці, в гуманітарній сфері", - наголосив Зеленський.

Програма PURL

За його словами, Норвегія серед найбільш активних інвесторів у програму PURL. Ця програма дає нам змогу купувати американську зброю, передусім ракети для ППО. На сьогодні це вже 970 мільйонів доларів саме в межах PURL", - повідомив президент.

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Військова допомога

Він наголосив, що Україна дуже цінує кожен військовий пакет, наданий Норвегією: "Саме довгостроковість та передбачуваність підтримки Норвегії, щорічні ваші пакети фінансової підтримки дуже допомагають плануванню захисту, усім нашим діям".

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"Вдячний, що ви після 24 лютого 2022 року зробили такий принциповий і сильний вибір не просто на користь України, українців, а на користь того, що Європа означає: це спільнота народів, які справді цінують людське життя і поважають мир між незалежними націями. Саме такою Європа і має залишитись – реальним захисником життя та прав людей і народів", - додав Зеленський.

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Що відомо про програму PURL?

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з: