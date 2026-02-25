970 млн долларов уже внесла Норвегия в программу PURL, - Зеленский

На сегодняшний день Норвегия является одним из самых активных инвесторов в программу PURL, ее вклад составляет 970 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает Цензор.НЕТ.

"С Норвегией мы прошли разные этапы этой войны – войны России против Украины и всей Европы, и мы многое сделали вместе – в обороне, в дипломатии, в экономике, в гуманитарной сфере", – подчеркнул Зеленский.

Программа PURL

По его словам, Норвегия среди наиболее активных инвесторов в программу PURL. Эта программа позволяет нам покупать американское оружие, прежде всего ракеты для ПВО. На сегодняшний день это уже 970 миллионов долларов именно в рамках PURL", - сообщил президент.

Военная помощь

Он подчеркнул, что Украина очень ценит каждый военный пакет, предоставленный Норвегией: "Именно долгосрочность и предсказуемость поддержки Норвегии, ежегодные ваши пакеты финансовой поддержки очень помогают планированию защиты, всем нашим действиям".

"Благодарен, что вы после 24 февраля 2022 года сделали такой принципиальный и сильный выбор не просто в пользу Украины, украинцев, а в пользу того, что Европа означает: это сообщество народов, которые действительно ценят человеческую жизнь и уважают мир между независимыми нациями. Именно такой Европа и должна остаться – реальным защитником жизни и прав людей и народов", - добавил Зеленский.

Что известно о программе PURL?

PURL – это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая: