РУС
431 8

970 млн долларов уже внесла Норвегия в программу PURL, - Зеленский

Зеленский о помощи от Норвегии

На сегодняшний день Норвегия является одним из самых активных инвесторов в программу PURL, ее вклад составляет 970 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает Цензор.НЕТ.

"С Норвегией мы прошли разные этапы этой войны – войны России против Украины и всей Европы, и мы многое сделали вместе – в обороне, в дипломатии, в экономике, в гуманитарной сфере", – подчеркнул Зеленский.

Программа PURL

По его словам, Норвегия среди наиболее активных инвесторов в программу PURL. Эта программа позволяет нам покупать американское оружие, прежде всего ракеты для ПВО. На сегодняшний день это уже 970 миллионов долларов именно в рамках PURL", - сообщил президент.

Военная помощь

Он подчеркнул, что Украина очень ценит каждый военный пакет, предоставленный Норвегией: "Именно долгосрочность и предсказуемость поддержки Норвегии, ежегодные ваши пакеты финансовой поддержки очень помогают планированию защиты, всем нашим действиям".

"Благодарен, что вы после 24 февраля 2022 года сделали такой принципиальный и сильный выбор не просто в пользу Украины, украинцев, а в пользу того, что Европа означает: это сообщество народов, которые действительно ценят человеческую жизнь и уважают мир между независимыми нациями. Именно такой Европа и должна остаться – реальным защитником жизни и прав людей и народов", - добавил Зеленский.

Что известно о программе PURL?

PURL – это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,
  • боеприпасы для HIMARS,
  • другое важное американское вооружение.

Автор: 

Зеленский Владимир (10605) Норвегия (248) Стёре Йонас Гар (40)
у євреїв з грошима все в поряду,але ніколи немає порядку з грошима у їх споконвічних ворогів жидів, котрі і в рідної мами гроші вкрадуть...
25.02.2026 15:45 Ответить
Калькулятор увімкнули.)
25.02.2026 15:36 Ответить
ну ти вже придумав як покромселити прихід?
25.02.2026 15:36 Ответить
Так слабо зрозуміло. Краще виразити у сумах які вкрав міндич та ко. Щоб отак вийти та сказати- "внесли на 10 міндичів" і всі одазу зрозуміли .
25.02.2026 15:45 Ответить
Коефіцієнт міндіча-галущенка
25.02.2026 15:56 Ответить
Дякую Норвегії і іншим країнам, які вносять гроші. Головне, щоб каса була не в Україні, бо бізнес- партнери Зеленського все переполовинять.
25.02.2026 16:04 Ответить
Норни, перестаньте кормить цю зелену наволочь - он данці вже закрили фінансування не існуючої ракети фламіного, котру виробляли підприємці котрі - один з них робив бетонні меблі - тобіш бетоні лавочки. А іншій - підбирав площадки для зьомок кв 95 - славєтні ракетобудівельники. Европа - вас зеленский разом з дерьмаком розводить, як лохів на сотні міліардів доларів. Потім вони ці всі кошти переводять у свої офшори. ЗСУ не отримує нічого крім смерті добровольців з 22 та 23 років.
25.02.2026 16:12 Ответить
 
 