Южная Корея рассматривает возможность присоединиться к инициативе PURL, - СМИ
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО по финансированию закупки американского оружия для Украины (PURL).
Об этом пишет Korea Times со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Если страна решит принять участие, этот шаг может углубить оборонные связи с Европой, поскольку Сеул стремится расширить продажу оружия членам НАТО", - пишет издание.
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что "продолжает переговоры с НАТО о различных способах поддержки Украины".
Чиновник МИД подтвердил, что НАТО обратилось к Южной Корее с просьбой присоединиться к механизму поддержки Украины PURL.
По его словам, позиция Сеула по помощи Украине сосредоточена на "гуманитарной помощи и другом нелетальном военном оборудовании".
Посольство Украины в Южной Корее не прокомментировало ситуацию.
Издание отмечает, что Южная Корея в последние годы стала одним из главных экспортеров оружия и стремится расширить свое присутствие в Европе.
Что известно о программе PURL?
PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа начала работать в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
