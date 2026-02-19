США выступили против приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре, - Politico

Соединенные Штаты призвали союзников не приглашать Украину на официальные встречи во время июльского саммита НАТО в Анкаре.

Позиция Вашингтона

Кроме того, Вашингтон выступает против приглашения на основные мероприятия четырех партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. В то же время их могут пригласить к участию в параллельных мероприятиях.

Источники издания отмечают, что такую позицию частично объясняют стремлением сократить количество встреч в рамках саммита.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску предположила, что ограничение участия партнеров может свидетельствовать о желании сосредоточиться на "основных вопросах" Альянса.

Официальный представитель НАТО сообщил, что формат участия партнеров объявят позже.

Возможная отмена публичного форума

Как пишет Politico, в штаб-квартире Альянса также предложили отменить традиционный публичный форум, который обычно проходит параллельно с саммитом и предусматривает участие лидеров, экспертов и правительственных чиновников в открытых дискуссиях.

Вместо этого планируют провести Форум оборонной промышленности НАТО. Официально такое решение объясняют необходимостью сокращения расходов.

В то же время дипломаты предполагают, что это может быть связано с более широкой политикой США по сокращению финансирования международных организаций.

По их словам, на фоне попыток Альянса убедить общественность в важности увеличения оборонных расходов сокращение публичных мероприятий может иметь негативный эффект.

"НАТО должно сообщать о том, что происходит, и о том, что оно собирается делать", - подчеркнули собеседники издания.