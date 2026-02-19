США выступили против приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре, - Politico
Соединенные Штаты призвали союзников не приглашать Украину на официальные встречи во время июльского саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Вашингтона
Кроме того, Вашингтон выступает против приглашения на основные мероприятия четырех партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. В то же время их могут пригласить к участию в параллельных мероприятиях.
Источники издания отмечают, что такую позицию частично объясняют стремлением сократить количество встреч в рамках саммита.
Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску предположила, что ограничение участия партнеров может свидетельствовать о желании сосредоточиться на "основных вопросах" Альянса.
Официальный представитель НАТО сообщил, что формат участия партнеров объявят позже.
Возможная отмена публичного форума
Как пишет Politico, в штаб-квартире Альянса также предложили отменить традиционный публичный форум, который обычно проходит параллельно с саммитом и предусматривает участие лидеров, экспертов и правительственных чиновников в открытых дискуссиях.
Вместо этого планируют провести Форум оборонной промышленности НАТО. Официально такое решение объясняют необходимостью сокращения расходов.
В то же время дипломаты предполагают, что это может быть связано с более широкой политикой США по сокращению финансирования международных организаций.
По их словам, на фоне попыток Альянса убедить общественность в важности увеличения оборонных расходов сокращение публичных мероприятий может иметь негативный эффект.
"НАТО должно сообщать о том, что происходит, и о том, что оно собирается делать", - подчеркнули собеседники издания.
- Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в июле 2026 года в столице Турции - Анкаре.
