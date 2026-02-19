РУС
2 875 22

США выступили против приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре, - Politico

Соединенные Штаты призвали союзников не приглашать Украину на официальные встречи во время июльского саммита НАТО в Анкаре. 

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Вашингтона

Кроме того, Вашингтон выступает против приглашения на основные мероприятия четырех партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. В то же время их могут пригласить к участию в параллельных мероприятиях.

Источники издания отмечают, что такую позицию частично объясняют стремлением сократить количество встреч в рамках саммита.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску предположила, что ограничение участия партнеров может свидетельствовать о желании сосредоточиться на "основных вопросах" Альянса.

Официальный представитель НАТО сообщил, что формат участия партнеров объявят позже.

Возможная отмена публичного форума

Как пишет Politico, в штаб-квартире Альянса также предложили отменить традиционный публичный форум, который обычно проходит параллельно с саммитом и предусматривает участие лидеров, экспертов и правительственных чиновников в открытых дискуссиях.

Вместо этого планируют провести Форум оборонной промышленности НАТО. Официально такое решение объясняют необходимостью сокращения расходов.

В то же время дипломаты предполагают, что это может быть связано с более широкой политикой США по сокращению финансирования международных организаций.

По их словам, на фоне попыток Альянса убедить общественность в важности увеличения оборонных расходов сокращение публичных мероприятий может иметь негативный эффект.

"НАТО должно сообщать о том, что происходит, и о том, что оно собирается делать", - подчеркнули собеседники издания.

  • Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в июле 2026 года в столице Турции - Анкаре.

Автор: 

Топ комментарии
+12
Трампакс дав наказ не запрошувати щоб не нервувати ботоксного дружка *****.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:10 Ответить
+7
США, у данному випадку, нам не гарант і партнер, а якесь трампівське фуфло !
За ядерну зброю, що ми віддали, нам треба на тому саміті сидіти у президії...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:16 Ответить
+6
Трамп-это ***** путина. Хотя оба давно импотенты
показать весь комментарий
19.02.2026 11:12 Ответить
Образилися на наших дронловодів?
показать весь комментарий
19.02.2026 10:58 Ответить
Американців там не було. Знищили батальйони британців i естонців.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:16 Ответить
Україна і НАТО це як п"яте колесо до воза - Трамп
показать весь комментарий
19.02.2026 11:04 Ответить
Майже у кожного авто п'ять коліс.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:09 Ответить
Трампакс дав наказ не запрошувати щоб не нервувати ботоксного дружка *****.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:10 Ответить
Трамп-это ***** путина. Хотя оба давно импотенты
показать весь комментарий
19.02.2026 11:12 Ответить
А як він трахав Білла Клінтона на острові Епштейна?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:20 Ответить
Он делал минет Клинтону-для этого потенция не нужна
показать весь комментарий
19.02.2026 11:23 Ответить
США, у данному випадку, нам не гарант і партнер, а якесь трампівське фуфло !
За ядерну зброю, що ми віддали, нам треба на тому саміті сидіти у президії...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:16 Ответить
трамп це ще і Сенатори ,та консерватори США ...в загалі Україна український народ , для США непокірний ворог , якій заважає розподілу світу на трьох ,сі,трамп ,ху* ло ...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:17 Ответить
Еще кому-то этв импотентная компашка интересна? Вступив, прости Господи, в это - Украина возьмет на себя обязанности их всех защищать! Нужен компактный союз Украины, стан Балтии, Польши и Швеции (даже фины мутноваты в этом плане).
показать весь комментарий
19.02.2026 11:18 Ответить
Британія, Норвегія та Данія must have у тому союзі
показать весь комментарий
19.02.2026 11:27 Ответить
Принимается!!!! 👍
показать весь комментарий
19.02.2026 11:29 Ответить
Якщо янкі до літа залишаться у НАТО,то Україні сидіти з ними за лдним столом просто бридко. Не вимазуймось у цю гидоту.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:18 Ответить
трампон бажає своїх шантажистів запросити замість України ?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:26 Ответить
Ну то нехай Тромб кацапів з китайцями запросить.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:32 Ответить
ЯК МОЖНА ВІРИТИ ХОЧ ЄДИНОМУ СЛОВУ ПІСЛЯ ЦЬОГО, ЯКЕ ОЗВУЧУЄ КЕРІВНИЦТВО НАТО ПРО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ??ТАКІ Ж САМІ ГНИДИ.ЯК І АМЕРИКАНСЯ ГНИДА "ТРОМБ"
показать весь комментарий
19.02.2026 11:35 Ответить
ТРАМП УЙЛО !
показать весь комментарий
19.02.2026 11:35 Ответить
які ще докази потрібні для огрунтування істини, що трамп - не союзник України?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:57 Ответить
зєля в екстазі!
показать весь комментарий
19.02.2026 11:57 Ответить
Щоб потім разом з Європою домогтися "Фінляндизації" України, що влаштовує всіх окрім самої України...
показать весь комментарий
19.02.2026 12:05 Ответить
Бо треба було все робити для захисту України, а не для здачі України своїми виразами та зупинками всього впк та розкрадання всієї допомоги світу - там такі іуди оманівськи і нахрін не потрібні.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:21 Ответить
 
 