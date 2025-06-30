Следующий саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре в июле 2026 года, - Эрдоган

Следующий саммит Североатлантического Альянса состоится в июле 2026 года в столице Турции - Анкаре.

Об этом 30 июня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

"На саммите глав государств и правительств НАТО 2026 года мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре, и создадим основу для принятия очень важных решений", - анонсировал он.

Отметим, что в турецких СМИ ранее сообщалось, что следующий саммит Альянса должен состояться в Стамбуле.

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Напомним, в Гааге 24-25 июня проходил саммит НАТО, на полях которого двусторонние и многосторонние встречи проводил также президент Украины Владимир Зеленский.