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Новости Саммит НАТО в Анкаре
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Следующий саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре в июле 2026 года, - Эрдоган

президент Турции Эрдоган

Следующий саммит Североатлантического Альянса состоится в июле 2026 года в столице Турции - Анкаре.

Об этом 30 июня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

"На саммите глав государств и правительств НАТО 2026 года мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре, и создадим основу для принятия очень важных решений", - анонсировал он.

Отметим, что в турецких СМИ ранее сообщалось, что следующий саммит Альянса должен состояться в Стамбуле.

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Напомним, в Гааге 24-25 июня проходил саммит НАТО, на полях которого двусторонние и многосторонние встречи проводил также президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: 

НАТО (10179) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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до липня 2026 року не буде ніякго блока НАТО
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30.06.2025 21:06 Ответить
Кардіганові сниться роль султана усієї планети.
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30.06.2025 21:08 Ответить
бубу не запросять? - не саміт.
ну яка ж лікарня з одним рудим пацієнтом?
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30.06.2025 21:10 Ответить
та створимо підґрунтя для ухвалення дуже важливих рішень", - анонсував він. "натівське підгрунтя" базується на "рашистському навозі"
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30.06.2025 21:24 Ответить
І навіщо нам ця новина
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30.06.2025 21:46 Ответить
 
 