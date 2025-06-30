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Новини Саміт НАТО в Анкарі
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Наступний саміт лідерів НАТО відбудеться в Анкарі у липні 2026 року, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини –– Анкарі.

Про це 30 червня повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

"На саміті глав держав та урядів НАТО 2026 року ми прийматимемо лідерів НАТО в нашій столиці, Анкарі, та створимо підґрунтя для ухвалення дуже важливих рішень", - анонсував він.

Зазначимо, що в турецьких ЗМІ раніше повідомлялось, що наступний саміт Альянсу має відбутись у Стамбулі.

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Нагадаємо, у Гаазі 24-25 червня проходив саміт НАТО, на полях якого двосторонні та багатосторонні зустрічі проводив також президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

НАТО (6640) Туреччина (3636) Ердоган Реджеп Таїп (961)


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до липня 2026 року не буде ніякго блока НАТО
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30.06.2025 21:06 Відповісти
Кардіганові сниться роль султана усієї планети.
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30.06.2025 21:08 Відповісти
бубу не запросять? - не саміт.
ну яка ж лікарня з одним рудим пацієнтом?
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30.06.2025 21:10 Відповісти
та створимо підґрунтя для ухвалення дуже важливих рішень", - анонсував він. "натівське підгрунтя" базується на "рашистському навозі"
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30.06.2025 21:24 Відповісти
І навіщо нам ця новина
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30.06.2025 21:46 Відповісти
ердоган, краще скажи, що з с400 робити будеш?
накупив лайна..
ідеш у відставку?
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30.06.2025 22:55 Відповісти
 
 