Наступний саміт лідерів НАТО відбудеться в Анкарі у липні 2026 року, - Ердоган
Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини –– Анкарі.
Про це 30 червня повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.
"На саміті глав держав та урядів НАТО 2026 року ми прийматимемо лідерів НАТО в нашій столиці, Анкарі, та створимо підґрунтя для ухвалення дуже важливих рішень", - анонсував він.
Зазначимо, що в турецьких ЗМІ раніше повідомлялось, що наступний саміт Альянсу має відбутись у Стамбулі.
Нагадаємо, у Гаазі 24-25 червня проходив саміт НАТО, на полях якого двосторонні та багатосторонні зустрічі проводив також президент України Володимир Зеленський.
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ну яка ж лікарня з одним рудим пацієнтом?
накупив лайна..
ідеш у відставку?