На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО без участия США
На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО.
Как пишет немецкий таблоид Bild, операция Steadfast Dart 26 - стартовала в земле Шлезвиг-Гольштейн, цитирует Цензор.НЕТ
Учения без США
Подразделения Сил быстрого реагирования Альянса высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.
Крупнейшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. США в учениях не участвуют.
Сценарий маневров
НАТО отрабатывает быструю переброску войск с юга Европы на восточный фланг. В этом задействовано 15 кораблей и около 2600 военнослужащих Альянса.
Всего в учениях участвуют около 10 тысяч военных, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.
За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус.
- Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в настоящее время Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.
