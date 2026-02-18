На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО без участия США

На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО.

Как пишет немецкий таблоид Bild, операция Steadfast Dart 26 - стартовала в земле Шлезвиг-Гольштейн, цитирует Цензор.НЕТ

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Учения без США

Подразделения Сил быстрого реагирования Альянса высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.

Крупнейшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. США в учениях не участвуют.

Читайте также: Украина и НАТО запустят систему секретного обмена данными, - СМИ

Сценарий маневров

НАТО отрабатывает быструю переброску войск с юга Европы на восточный фланг. В этом задействовано 15 кораблей и около 2600 военнослужащих Альянса.

Всего в учениях участвуют около 10 тысяч военных, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в настоящее время Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины "разгромили" войска НАТО с помощью дронов во время совместных учений, - WSJ