На Балтиці стартували найбільші навчання НАТО без участі США

На Балтиці стартували найбільші навчання НАТО.

Як пише німецький таблоїд Bild, операція Steadfast Dart 26 - стартувала в землі Шлезвіг-Гольштейн, цитує Цензор.НЕТ

Навчання без США

Підрозділи Сил швидкого реагування Альянсу висадилися на полігоні Путлос неподалік німецького острова Фемарн.

Найбільші контингенти направили Туреччина, Іспанія, Італія та Греція. США в навчаннях участі не беруть.

Сценарій маневрів

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ з півдня Європи до східного флангу. У цьому задіяно 15 кораблів і близько 2600 військовослужбовців Альянсу.

Загалом у навчаннях беруть участь близько 10 тисяч військових, понад 1500 одиниць техніки та 17 кораблів із 13 країн.

За маневрами спостерігає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.

