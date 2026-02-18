На Балтиці стартували найбільші навчання НАТО без участі США

Як пише німецький таблоїд Bild, операція Steadfast Dart 26 - стартувала в землі Шлезвіг-Гольштейн, цитує Цензор.НЕТ

Навчання без США

Підрозділи Сил швидкого реагування Альянсу висадилися на полігоні Путлос неподалік німецького острова Фемарн.

Найбільші контингенти направили Туреччина, Іспанія, Італія та Греція. США в навчаннях участі не беруть.

Сценарій маневрів

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ з півдня Європи до східного флангу. У цьому задіяно 15 кораблів і близько 2600 військовослужбовців Альянсу.

Загалом у навчаннях беруть участь близько 10 тисяч військових, понад 1500 одиниць техніки та 17 кораблів із 13 країн.

За маневрами спостерігає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

  • Раніше генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.

По захисту Гренландії від США?
19.02.2026 00:05 Відповісти
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".
19.02.2026 00:22 Відповісти
Без США, тобто в умовах, наближених до реальності.
19.02.2026 06:36 Відповісти
Отак потихеньку цю недоімперію викинуть з усього.
19.02.2026 06:54 Відповісти
@ "Читаючи «потужні» новини від ВПК країн Європи, іноді хочеться плакати і водночас приходить розуміння того, що ми ще дуже непогано так тримаємось або вони просто реально щось досі не доганяють).
З останнього, це новина про те, що Франція збільшила виробництво КАБ типу AASM.
Hammer аж на 30% і у 2025-му році становило близько 90 шт на місяць))₽
Для порівняння, підари можуть собі спокійно застосувати таку ж кількість КАБів за добу; саме керовані авіабомби займають напевно друге місце(після БпЛА) по ефективності серед усіх засобів противника.
В той час як ми вимушені обирати, через дефіцит засобів, який пункт управління противника уразити, а який ні, то підари можуть собі дозволити засипати КАБами всього лише одну позицію.
Не сильно помітно, що Європа значно нарощує ВПК, а якщо і так, то це дуже повільні темпи та показники.

Офіцер ✙"
19.02.2026 07:17 Відповісти
Ніякі навчання не допоможуть, потрібно вчитись в реальних умовах
19.02.2026 07:38 Відповісти
10 тисяч недосвідченого м'яса закінчаться в перший тиждень.
19.02.2026 09:28 Відповісти
 
 