На Балтиці стартували найбільші навчання НАТО без участі США
Як пише німецький таблоїд Bild, операція Steadfast Dart 26 - стартувала в землі Шлезвіг-Гольштейн, цитує Цензор.НЕТ
Навчання без США
Підрозділи Сил швидкого реагування Альянсу висадилися на полігоні Путлос неподалік німецького острова Фемарн.
Найбільші контингенти направили Туреччина, Іспанія, Італія та Греція. США в навчаннях участі не беруть.
Сценарій маневрів
НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ з півдня Європи до східного флангу. У цьому задіяно 15 кораблів і близько 2600 військовослужбовців Альянсу.
Загалом у навчаннях беруть участь близько 10 тисяч військових, понад 1500 одиниць техніки та 17 кораблів із 13 країн.
За маневрами спостерігає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- Раніше генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.
З останнього, це новина про те, що Франція збільшила виробництво КАБ типу AASM.
Hammer аж на 30% і у 2025-му році становило близько 90 шт на місяць))₽
Для порівняння, підари можуть собі спокійно застосувати таку ж кількість КАБів за добу; саме керовані авіабомби займають напевно друге місце(після БпЛА) по ефективності серед усіх засобів противника.
В той час як ми вимушені обирати, через дефіцит засобів, який пункт управління противника уразити, а який ні, то підари можуть собі дозволити засипати КАБами всього лише одну позицію.
Не сильно помітно, що Європа значно нарощує ВПК, а якщо і так, то це дуже повільні темпи та показники.
Офіцер ✙"