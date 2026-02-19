США виступили проти запрошення України на липневий саміт НАТО в Анкарі, - Politico
Сполучені Штати закликали союзників не запрошувати Україну на офіційні зустрічі під час липневого саміту НАТО в Анкарі.
Про це інформує Politico, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Вашингтона
Крім того, Вашингтон виступає проти запрошення до основних заходів чотирьох партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Водночас їх можуть запросити до участі у паралельних подіях.
Джерела видання зазначають, що таку позицію частково пояснюють прагненням скоротити кількість зустрічей у межах саміту.
Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску припустила, що обмеження участі партнерів може свідчити про бажання зосередитися на "основних питаннях" Альянсу.
Офіційний представник НАТО повідомив, що формат участі партнерів оголосять пізніше.
Можливе скасування публічного форуму
Як пише Politico, у штаб-квартирі Альянсу також запропонували скасувати традиційний публічний форум, який зазвичай відбувається паралельно із самітом та передбачає участь лідерів, експертів і урядовців у відкритих дискусіях.
Натомість планують провести Форум оборонної промисловості НАТО. Офіційно таке рішення пояснюють необхідністю скорочення витрат.
Водночас дипломати припускають, що воно може бути пов’язане із ширшою політикою США щодо зменшення фінансування міжнародних організацій.
За їхніми словами, на тлі намагань Альянсу переконати громадськість у важливості збільшення оборонних витрат скорочення публічних заходів може мати негативний ефект.
"НАТО має повідомляти про те, що відбувається, і про те, що воно збирається робити", - наголосили співрозмовники видання.
- Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини - Анкарі.
За ядерну зброю, що ми віддали, нам треба на тому саміті сидіти у президії...