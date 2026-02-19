США виступили проти запрошення України на липневий саміт НАТО в Анкарі, - Politico

Сполучені Штати закликали союзників не запрошувати Україну на офіційні зустрічі під час липневого саміту НАТО в Анкарі. 

Про це інформує Politico, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Вашингтона

Крім того, Вашингтон виступає проти запрошення до основних заходів чотирьох партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Водночас їх можуть запросити до участі у паралельних подіях.

Джерела видання зазначають, що таку позицію частково пояснюють прагненням скоротити кількість зустрічей у межах саміту.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску припустила, що обмеження участі партнерів може свідчити про бажання зосередитися на "основних питаннях" Альянсу.

Офіційний представник НАТО повідомив, що формат участі партнерів оголосять пізніше.

Можливе скасування публічного форуму

Як пише Politico, у штаб-квартирі Альянсу також запропонували скасувати традиційний публічний форум, який зазвичай відбувається паралельно із самітом та передбачає участь лідерів, експертів і урядовців у відкритих дискусіях.

Натомість планують провести Форум оборонної промисловості НАТО. Офіційно таке рішення пояснюють необхідністю скорочення витрат.

Водночас дипломати припускають, що воно може бути пов’язане із ширшою політикою США щодо зменшення фінансування міжнародних організацій.

За їхніми словами, на тлі намагань Альянсу переконати громадськість у важливості збільшення оборонних витрат скорочення публічних заходів може мати негативний ефект.

"НАТО має повідомляти про те, що відбувається, і про те, що воно збирається робити", - наголосили співрозмовники видання.

  • Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини - Анкарі.

Трампакс дав наказ не запрошувати щоб не нервувати ботоксного дружка *****.
19.02.2026 11:10
19.02.2026 11:10 Відповісти
США, у данному випадку, нам не гарант і партнер, а якесь трампівське фуфло !
За ядерну зброю, що ми віддали, нам треба на тому саміті сидіти у президії...
19.02.2026 11:16 Відповісти
Трамп-это ***** путина. Хотя оба давно импотенты
19.02.2026 11:12
19.02.2026 11:12 Відповісти
Образилися на наших дронловодів?
19.02.2026 10:58 Відповісти
Американців там не було. Знищили батальйони британців i естонців.
19.02.2026 11:16
19.02.2026 11:16 Відповісти
Україна і НАТО це як п"яте колесо до воза - Трамп
19.02.2026 11:04
19.02.2026 11:04 Відповісти
Майже у кожного авто п'ять коліс.
19.02.2026 11:09 Відповісти
трамп це ще і Сенатори ,та консерватори США ...в загалі Україна український народ , для США непокірний ворог , якій заважає розподілу світу на трьох ,сі,трамп ,ху* ло ...
19.02.2026 11:17
19.02.2026 11:17 Відповісти
Еще кому-то этв импотентная компашка интересна? Вступив, прости Господи, в это - Украина возьмет на себя обязанности их всех защищать! Нужен компактный союз Украины, стан Балтии, Польши и Швеции (даже фины мутноваты в этом плане).
19.02.2026 11:18
19.02.2026 11:18 Відповісти
Британія, Норвегія та Данія must have у тому союзі
19.02.2026 11:27
19.02.2026 11:27 Відповісти
Принимается!!!! 👍
19.02.2026 11:29 Відповісти
Читайте Пілсутського-- "союз Междуморья"
19.02.2026 13:48
19.02.2026 13:48 Відповісти
Якщо янкі до літа залишаться у НАТО,то Україні сидіти з ними за лдним столом просто бридко. Не вимазуймось у цю гидоту.
19.02.2026 11:18
19.02.2026 11:18 Відповісти
трампон бажає своїх шантажистів запросити замість України ?
19.02.2026 11:26
19.02.2026 11:26 Відповісти
Ну то нехай Тромб кацапів з китайцями запросить.
19.02.2026 11:32
19.02.2026 11:32 Відповісти
ЯК МОЖНА ВІРИТИ ХОЧ ЄДИНОМУ СЛОВУ ПІСЛЯ ЦЬОГО, ЯКЕ ОЗВУЧУЄ КЕРІВНИЦТВО НАТО ПРО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ??ТАКІ Ж САМІ ГНИДИ.ЯК І АМЕРИКАНСЯ ГНИДА "ТРОМБ"
19.02.2026 11:35
19.02.2026 11:35 Відповісти
ТРАМП УЙЛО !
19.02.2026 11:35 Відповісти
які ще докази потрібні для огрунтування істини, що трамп - не союзник України?
19.02.2026 11:57
19.02.2026 11:57 Відповісти
зєля в екстазі!
19.02.2026 11:57 Відповісти
Щоб потім разом з Європою домогтися "Фінляндизації" України, що влаштовує всіх окрім самої України...
19.02.2026 12:05
19.02.2026 12:05 Відповісти
Бо треба було все робити для захисту України, а не для здачі України своїми виразами та зупинками всього впк та розкрадання всієї допомоги світу - там такі іуди оманівськи і нахрін не потрібні.
19.02.2026 12:21
19.02.2026 12:21 Відповісти
Агент Краснов працює!
19.02.2026 12:47 Відповісти
Присутність України на саміті НАТО зайвий раз нагадала б, що Трампон дешеве триндло і шантажист, а не миротворець.
19.02.2026 12:58
19.02.2026 12:58 Відповісти
ну так, краще запросити рф у якості постерігвча. Бо у них палєзниє іскапаємиє.
19.02.2026 14:23
19.02.2026
 
 