Південна Корея розглядає можливість приєднатися до ініціативи PURL, - ЗМІ

Південна Корея розглядає можливість приєднання до ініціативи НАТО щодо фінансування закупівлі американської зброї для України (PURL).

Про це пише Korea Times із посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо країна вирішить взяти участь, цей крок може поглибити оборонні зв'язки з Європою, оскільки Сеул прагне розширити продаж зброї членам НАТО", - пише видання.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що "продовжує переговори з НАТО щодо різних способів підтримки України".

Посадовець МЗС підтвердив, що НАТО звернулося до Південної Кореї з проханням приєднатися до механізму підтримки України PURL.

За його словами, позиція Сеула щодо допомоги Україні зосереджена на "гуманітарній допомозі та іншому нелетальному військовому обладнанні".

Посольство України в Південній Кореї не прокоментувало ситуацію.

Видання зазначає, що Південна Корея протягом останніх років стала одним із головних експортерів зброї та прагне розширити свою присутність у Європі.

Що відомо про програму PURL?

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

