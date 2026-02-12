Норвегия профинансирует закупку французских управляемых авиабомб для Украины

Норвегия объявила о финансировании закупки "большого количества" французских управляемых авиабомб для Украины в рамках нового двустороннего соглашения с Францией.

"Украина переживает уже четвертую зиму после вторжения. Страна сталкивается с огромными военными, гражданскими и гуманитарными потребностями в результате российских атак. Новое соглашение между Норвегией и Францией позволяет нам сотрудничать в предоставлении возможностей, необходимых Украине", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Соглашение о покупке оружия класса "воздух-земля"

В качестве первого шага Норвегия вносит около 4,2 миллиарда норвежских крон, а Франция гарантирует ссуду в размере около 3 миллиардов норвежских крон.

Соглашение включает покупку "большого количества оружия класса "воздух-земля" и возможностей, обеспечивающих наблюдение и анализ, сообщило министерство.



"Оружие класса "воздух-земля" – это гибкие планирующие бомбы, запускаемые с боевых самолетов, которые сейчас эксплуатирует Украина. Украина уже имеет положительный опыт работы с этим оружием. Теперь мы гарантируем, что Украина получит оружие, которое она просила", – отметил министр обороны Торе Сандвик.

Точный тип оружия не разглашается. Но AFP пишет, что описание соответствует бомбе AASM Hammer с дополнительным управляемым двигателем, изготовленной французской компанией Safran и уже широко используемой Украиной.