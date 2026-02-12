1 412 7

Норвегія профінансує закупівлю французьких керованих авіабомб для України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Норвегія оголосила про фінансування закупівлі "великої кількості" французьких керованих авіабомб для України в межах нової двосторонньої угоди з Францією. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна переживає вже четверту зиму після вторгнення. Країна стикається з величезними військовими, цивільними та гуманітарними потребами внаслідок російських атак. Нова угода між Норвегією та Францією дозволяє нам співпрацювати у наданні можливостей, необхідних Україні", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Читайте також: Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція передали $500 млн на закупівлю зброї для України в межах PURL

Угода про купівлю зброї класу "повітря-земля"

Як перший крок, Норвегія вносить близько 4,2 мільярда норвезьких крон, а Франція гарантує позику у розмірі близько 3 мільярдів норвезьких крон.

Угода включає купівлю "великої кількості зброї класу "повітря-земля" та можливостей, що забезпечують спостереження та аналіз, повідомило міністерство.

"Зброя класу "повітря-земля" – це гнучкі планувальні бомби, що запускаються з бойових літаків, які зараз експлуатує Україна. Україна вже має позитивний досвід роботи з цією зброєю. Тепер ми гарантуємо, що Україна отримає зброю, яку вона просила", – зазначив міністр оборони Торе Сандвік.

Також читайте: Норвегія передала Україні ракети до систем NASAMS

Точний тип зброї не розголошується. Але AFP пише, що опис відповідає бомбі AASM Hammer з додатковим керованим двигуном, виготовленій французькою компанією Safran і вже широко використовується Україною.

І тільки банда верховного міндіча не копійки не вкладає в 🇺🇦🇺🇦💪💪💪 !!!
Вся Європа впрягається майже, навіть країни що не в Евросоюзі - 🇧🇻 і 🇬🇧
показати весь коментар
12.02.2026 20:59 Відповісти
Нахту з тітаніумом купляють? Є за що томагавк вторгувати нарешті)))
показати весь коментар
12.02.2026 21:03 Відповісти
Но сначала бімбы!!!!!!
показати весь коментар
12.02.2026 21:01 Відповісти
Скандинави порожняк нє гонят !!
показати весь коментар
12.02.2026 21:03 Відповісти
Не тільки кацапам ******* КАБами по Україні - буде відповідь
показати весь коментар
12.02.2026 21:08 Відповісти
Справжнім нащадкам вікінгів-черговий респект...
показати весь коментар
12.02.2026 21:19 Відповісти
Ото буде весело на болотах .... Чекаємо!
показати весь коментар
12.02.2026 21:22 Відповісти
 
 