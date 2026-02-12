Норвегія профінансує закупівлю французьких керованих авіабомб для України

Норвегія оголосила про фінансування закупівлі "великої кількості" французьких керованих авіабомб для України в межах нової двосторонньої угоди з Францією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна переживає вже четверту зиму після вторгнення. Країна стикається з величезними військовими, цивільними та гуманітарними потребами внаслідок російських атак. Нова угода між Норвегією та Францією дозволяє нам співпрацювати у наданні можливостей, необхідних Україні", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Угода про купівлю зброї класу "повітря-земля"

Як перший крок, Норвегія вносить близько 4,2 мільярда норвезьких крон, а Франція гарантує позику у розмірі близько 3 мільярдів норвезьких крон.

Угода включає купівлю "великої кількості зброї класу "повітря-земля" та можливостей, що забезпечують спостереження та аналіз, повідомило міністерство.



"Зброя класу "повітря-земля" – це гнучкі планувальні бомби, що запускаються з бойових літаків, які зараз експлуатує Україна. Україна вже має позитивний досвід роботи з цією зброєю. Тепер ми гарантуємо, що Україна отримає зброю, яку вона просила", – зазначив міністр оборони Торе Сандвік.

Точний тип зброї не розголошується. Але AFP пише, що опис відповідає бомбі AASM Hammer з додатковим керованим двигуном, виготовленій французькою компанією Safran і вже широко використовується Україною.