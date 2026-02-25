РУС
Новости Помощь Украине от Норвегии
Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования на 2026 год, - Свириденко

Свириденко о помощи от Норвегии

Норвегия предоставляет Украине 9 миллиардов долларов финансирования на этот год, что является очередным пакетом военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Помощь Украине

"Я благодарю за это объявление премьер-министра Норвегии, которое он сделал во время визита в Киев. Моя сегодняшняя встреча с Йонасом Гаром Стере стала продолжением нашего сотрудничества, которое продолжается с нашей совместной поездки в Чернигов в первые месяцы войны. Все эти годы Норвегия оказывает нам чрезвычайную помощь", - рассказала премьер.

Она также напомнила, что Норвегия внесла наибольший вклад в рамках инициативы PURL, которая существенно усиливает украинскую ПВО.

Читайте также: $970 млн уже внесла Норвегия в программу PURL, - Зеленский

Энергетическая безопасность

По словам Свириденко, во время встречи со Стере наибольший акцент был сделан на энергетической безопасности.

"Чрезвычайно важна помощь Норвегии в импорте газа и взносы в Фонд поддержки энергетики и гранты. Норвегия предоставляет оборудование распределенной генерации, которое будет работать на базе объектов Группы Нафтогаз. Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund", - добавила она.

Читайте также: Норвегия профинансирует закупку французских управляемых авиабомб для Украины

Чернігівська Юля - це як рава-руська верещучка....
Але в окулярах! І без шатлів...
25.02.2026 19:42 Ответить
Колись мільярд дорарів кредиту МВФ вважався за щастя: "О, нарешті борги по пенсії закриють".... А тут - 9 лярдів "на підтримку штанів".... Хоча - все-одно борги по соціалці є...
25.02.2026 19:42 Ответить
і заборгованість по пенсіях по рішенню судів не профінансували! Я уже не кажу про індексацію!
25.02.2026 19:46 Ответить
Часом виникає відчуття, що ті хто не вступив до Євросоюзу (або вийшов з нього) найбільш адекватні.
25.02.2026 19:45 Ответить
А не розказала скільки вкрадуть всілякі незамінні кулєби?
25.02.2026 19:54 Ответить
Усі можливі варіанти «схем» і «шламбаумів» уже оговорені з єрмаком та міндічем? Але зеленський, за сценарієм жидкова, так і далі камлає на камери ЗМІ, - я ж і не ЗНАВ!!!
25.02.2026 19:59 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
25.02.2026 20:23 Ответить
Заміндічять й це...
