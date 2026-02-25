Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования на 2026 год, - Свириденко

Норвегия предоставляет Украине 9 миллиардов долларов финансирования на этот год, что является очередным пакетом военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Помощь Украине

"Я благодарю за это объявление премьер-министра Норвегии, которое он сделал во время визита в Киев. Моя сегодняшняя встреча с Йонасом Гаром Стере стала продолжением нашего сотрудничества, которое продолжается с нашей совместной поездки в Чернигов в первые месяцы войны. Все эти годы Норвегия оказывает нам чрезвычайную помощь", - рассказала премьер.

Она также напомнила, что Норвегия внесла наибольший вклад в рамках инициативы PURL, которая существенно усиливает украинскую ПВО.

Энергетическая безопасность

По словам Свириденко, во время встречи со Стере наибольший акцент был сделан на энергетической безопасности.

"Чрезвычайно важна помощь Норвегии в импорте газа и взносы в Фонд поддержки энергетики и гранты. Норвегия предоставляет оборудование распределенной генерации, которое будет работать на базе объектов Группы Нафтогаз. Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund", - добавила она.

