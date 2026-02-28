Украина получила более 10 систем NASAMS и ракеты норвежского производства, - Зеленский
Норвегия продолжает поставлять Украине свои зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью норвежскому вещателю NRK News, информирует Цензор.НЕТ.
NASAMS очень помогли Украине
"Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их больше десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", - сказал президент.
Другая помощь от Норвегии
Зеленский также рассказал, что параллельно Украина работала над совместным производством и систем IRIS-T.
"И это было похоже на волну: когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо. Этой зимой Норвегия также помогла нам с газом, который нам был нужен после российских ударов по энергетике, в частности по нашей газовой инфраструктуре
И народ Норвегии поддерживает эти решения. Все партии в парламенте также их поддерживают. Спасибо. У всех стран есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента в отношении Украины является чрезвычайно важным, и мы это ценим", - сказал он.
Глава добавил, что продолжается работа над производством дронов, а Норвегия вторая по объему взносов в программу PURL по закупке американского оружия.
Что известно о NASAMS
- NASAMS — это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 километров, а ее досягаемость по высоте — до 14-15 километров.
- Система NASAMS находится на вооружении или поставляется в 12 стран. Впервые США объявили о намерении передать Украине ПВО NASAMS в августе 2022 года в рамках международной помощи.
- Первые две NASAMS прибыли в Украину в начале ноября 2022 года.
