РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8454 посетителя онлайн
Новости NASAMS в Украине Помощь Украине от Норвегии
2 606 13

Украина получила более 10 систем NASAMS и ракеты норвежского производства, - Зеленский

NASAMS

Норвегия продолжает поставлять Украине свои зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью норвежскому вещателю NRK News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

NASAMS очень помогли Украине

"Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их больше десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина попросит у ЕС дополнительные системы Patriot и NASAMS, - Politico

Другая помощь от Норвегии

Зеленский также рассказал, что параллельно Украина работала над совместным производством и систем IRIS-T.

"И это было похоже на волну: когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо. Этой зимой Норвегия также помогла нам с газом, который нам был нужен после российских ударов по энергетике, в частности по нашей газовой инфраструктуре

И народ Норвегии поддерживает эти решения. Все партии в парламенте также их поддерживают. Спасибо. У всех стран есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента в отношении Украины является чрезвычайно важным, и мы это ценим", - сказал он.

Глава добавил, что продолжается работа над производством дронов, а Норвегия вторая по объему взносов в программу PURL по закупке американского оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования на 2026 год, - Свириденко

Что известно о NASAMS

  • NASAMS — это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 километров, а ее досягаемость по высоте — до 14-15 километров.
  • Система NASAMS находится на вооружении или поставляется в 12 стран. Впервые США объявили о намерении передать Украине ПВО NASAMS в августе 2022 года в рамках международной помощи.
  • Первые две NASAMS прибыли в Украину в начале ноября 2022 года. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производитель ракет для NASAMS создаст компанию в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (10648) Норвегия (249) NASAMS (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
RESPECT Kingdom of Norway
показать весь комментарий
28.02.2026 10:44 Ответить
+8
А що зробили доброго твої доузяки-злодії? Правильно, крали і крадуть. За ці гроші можна купити весь авіаносець флот США, а на здачу мільйонів 10 китайських добровольців.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:00 Ответить
+8
......Ви праві... Тупа сволота розповість про все..що треба і не треба. Розповіли детально про операцію паутина... про використання морських дронів... про постачання ракет... озброєння... Все паскуда виносить на загальний простір... Кожна служба наввипередки розповідає... хто що отримав і що робить. Тільки як крадуть... як кришують... ну ніхто і ні де.... Тиша і повна необізнанність...
показать весь комментарий
28.02.2026 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", адже в Норвегії добре знають хто я такий і чий я є "слуга".
показать весь комментарий
28.02.2026 10:43 Ответить
RESPECT Kingdom of Norway
показать весь комментарий
28.02.2026 10:44 Ответить
А как там поживают наши изделия от "Луча" и Южмаша? Или ходить с протянутой рукой проще чем реально работать?

показать весь комментарий
28.02.2026 10:56 Ответить
Своє легше красти, от і приходиться щось і для України просити
показать весь комментарий
28.02.2026 11:55 Ответить
А що зробили доброго твої доузяки-злодії? Правильно, крали і крадуть. За ці гроші можна купити весь авіаносець флот США, а на здачу мільйонів 10 китайських добровольців.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:00 Ответить
Спасибо огромное Норвегии за помощь!
показать весь комментарий
28.02.2026 11:07 Ответить
Все докладай прямо у Москву. Нафіг оця морзянка Алекс-Юстасу та паролі про слов'янський шкаф. Не траба зеленій сволоті заморачюватись. Хавало відкрив та балаболь прямо в атмосферу.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:08 Ответить
......Ви праві... Тупа сволота розповість про все..що треба і не треба. Розповіли детально про операцію паутина... про використання морських дронів... про постачання ракет... озброєння... Все паскуда виносить на загальний простір... Кожна служба наввипередки розповідає... хто що отримав і що робить. Тільки як крадуть... як кришують... ну ніхто і ні де.... Тиша і повна необізнанність...
показать весь комментарий
28.02.2026 11:28 Ответить
Це гнусявий доповідає своєму куратору фуйлу?
показать весь комментарий
28.02.2026 11:23 Ответить
Не розумію,навіщо озвучувати про те що надають нам партнери? Мабуть для того щоб кацапи активізували агентурні мережі? Треба ставити на бойове чергування і працювати як з засади,щоб кацапи цього і не очікували . Що за язик у ЗЕленського,за зубами ніяк не тримається.Прикусив би його.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:29 Ответить
Для цього розум та досвід треба мати, а не тільки сценарій для виступу
показать весь комментарий
28.02.2026 11:52 Ответить
"Голова додав, що триває робота..." - який він в пи біса голова? В нього тільки головка, для клавіш!
показать весь комментарий
28.02.2026 11:39 Ответить
Расскажи лучше про откровения Мендель. Шо там и как, раньше ведь душа в душу жили. Народ переживает...
показать весь комментарий
28.02.2026 11:58 Ответить
 
 