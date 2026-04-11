Защита неба и обеспечение бригад дронами: Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, — Федоров

Министр обороны Михаил Федоров провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком накануне "Рамштайна".

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны согласовали приоритеты сотрудничества — ПВО, дроны, инновации и укрепление Сил обороны.

Что уже делается

По словам Федорова, Украина активно движется к реализации целей войны. За последние месяцы:

усилили защиту неба;

расширяем "малую ПВО" с помощью дронов-перехватчиков;

повысили эффективность поражения целей.

Он напомнил, что март стал самым результативным месяцем по программе "Армия дронов.Бонус" — это означает больше уничтоженных целей и системное давление на врага. Параллельно реализуются асимметрические операции, которые бьют по экономическому потенциалу России.

Поддержка Украины

"Поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами. Это системное решение, которое предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и напрямую повлияет на эффективность на фронте", - рассказал украинский министр обороны.

Ближайшие планы

Также Федоров рассказал о приоритетах на ближайший период:

усиление ПВО и развитие PURL;

поддержка "чешской инициативы";

развитие проекта по базовому обеспечению бригад дронами;

расширение оборонных инноваций.

"Пригласил норвежского коллегу посетить Украину, чтобы показать, как работает "малая ПВО", дроны и технологическая составляющая нашей армии в реальных условиях", — добавил глава Минобороны Украины.