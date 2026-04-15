Германия сделала укрепление ПВО Украины главным приоритетом

Германия определила укрепление противовоздушной обороны Украины в качестве одного из ключевых направлений своей военной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Берлине.

По его словам, именно системы ПВО ежедневно спасают жизни украинцев, поэтому их укрепление остается главным приоритетом Берлина в рамках нового пакета помощи.

ПВО как ключевой элемент поддержки Украины

Министр обороны Германии отметил, что противовоздушная оборона является базовой составляющей согласованного пакета поддержки Украины. Он подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет делать акцент на усилении защиты украинского неба.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины остается главным приоритетом Германии. Это ежедневно спасает жизни. Поэтому противовоздушная оборона является ключевым компонентом пакета поддержки, который мы уже согласовали вчера", — отметил Борис Писториус.

Новые поставки вооружения и долгосрочная поддержка

В рамках нового пакета помощи Германия планирует передать Украине сотни управляемых ракет для систем Patriot. Поставки будут осуществляться постепенно в течение следующих четырех лет.

Кроме того, предусмотрено предоставление дополнительных пусковых установок для систем IRIS-T, которые уже используются Украиной для защиты критической инфраструктуры и городов.

Также Берлин профинансирует производство дополнительных беспилотников для нанесения ударов в глубину, которые будут изготавливаться непосредственно в Украине.

Отдельно Писториус подтвердил, что Германия продолжит участие в инициативе по усилению украинской противовоздушной обороны и будет соблюдать все предыдущие обязательства.