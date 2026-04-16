703 цели выпустила РФ по Украине: силы ПВО обезвредили 31 ракету и 636 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Массированная атака 16 апреля 2026 года: что известно?

С начала прошедших суток российские оккупанты совершили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, силы ПВО обнаружили и сопровождали 703 воздушные цели:

  • 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 659 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Как отработала ПВО?

Силы ПВО обезвредили 667 вражеских целей:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 636 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

ВДЯЧНИЙ ППО ЗСУ!
КРАСУНЧИКИ!!!
показать весь комментарий
16.04.2026 08:13 Ответить
Ну все! Зараз, випустимо Шательмана( представника прекрасної, древньої нації), нехай ще раз розкаже, як українськи ракети прилітатимуть по маскве...
показать весь комментарий
16.04.2026 08:35 Ответить
 
 