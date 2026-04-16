703 цели выпустила РФ по Украине: силы ПВО обезвредили 31 ракету и 636 БПЛА. ИНФОГРАФИКА
С начала прошедших суток российские оккупанты совершили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, силы ПВО обнаружили и сопровождали 703 воздушные цели:
- 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 659 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Как отработала ПВО?
Силы ПВО обезвредили 667 вражеских целей:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 636 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.
КРАСУНЧИКИ!!!