703 цели выпустила РФ по Украине: силы ПВО обезвредили 31 ракету и 636 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

С начала прошедших суток российские оккупанты совершили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, силы ПВО обнаружили и сопровождали 703 воздушные цели:

19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Искандер-К";

659 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Читайте также: Германия сделала укрепление ПВО Украины главным приоритетом

Как отработала ПВО?

Силы ПВО обезвредили 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

636 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Читайте: Итоги "Рамштайна": Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения