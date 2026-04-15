249 1

Итоги "Рамштайна": Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения

Союзники Украины объявили о новых пакетах военной поддержки после очередной встречи в формате "Рамштайн".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об усилении противовоздушной обороны, поставках дронов и развитии логистических возможностей, а также о вкладах в совместные оборонные программы.

Новые пакеты помощи и вклады партнеров

По словам главы государства, партнеры подтвердили готовность расширять поддержку Украины и отметили эффективность украинских сил на поле боя.

В частности, принято решение о новых взносах в программу PURL от пяти стран. Отдельное внимание уделено развитию совместного производства вооружения и усилению ПВО.

"Есть важные результаты новой встречи в формате "Рамштайна" — именно то, о чем мы договариваемся с лидерами, сейчас реализуется", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым остается своевременное выполнение всех объявленных обязательств, ведь достаточный уровень оборонного обеспечения лишает Россию возможности достигать своих целей.

Конкретные объемы поддержки от стран

Среди объявленных решений:

  • Норвегия выделит более 500 млн долларов на обеспечение бригад дронами.
  • Дополнительно 150 млн долларов будет направлено на укрепление логистики.
  • Нидерланды предоставят более 200 млн евро на беспилотники.
  • Бельгия профинансирует поставки снарядов и укрепление ПВО.

Также Зеленский поблагодарил:

  • Германию — за поддержку систем ПВО и развитие дальнобойных возможностей.
  • Великобританию — за продолжение поставок дронов.
  • Испанию — за готовность работать в рамках программы SAFE.
  • Канаду — за укрепление оборонных направлений.
  • Литву и Эстонию — за вклады в программу PURL.

Президент подчеркнул, что координация с партнерами позволяет системно укреплять обороноспособность Украины.

Ранее мы сообщали, что в течение 2026 года члены НАТО предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.

Зеленский Владимир (23944) оборона (5212) ПВО (3585) дроны (6793) Рамштайн (206)
Зарисовка. Прикарпаття. Переважні висоти/ преореобладающие высоты*. На них у потрібний момент ... пересувні підрозділи ПВО.

І що!?

А все так як, напевно, на фронті: у солдата є окіп - траншея, яку він сам викопав і спорядження від волонтерів.

На одній з таких висот окіп викопаний бійцями по ширині як могила під покійника, а по довжині на 0.5 м. довша, а над нею укриття з обрізків дерев навколо. Де держава? Де місцева влада, яку...?

Яка мотивація тих бійців? Хто нам допоможе, якщо ми так відносимося!?

Можна собі уявити ЩО у нас на фронті, якщо так у тилу.

Примітка
"Преобладающие высоты в боевых уставах рассматриваются как ключевые элементы местности (тактически важные пункты), обеспечивающие обзор, прострел территории, огневое преимущество и наблюдение за противником. Их захват или удержание являются пиоритетными при планировании наступления и обороны" Приблизно так у статутах армій світу
16.04.2026 00:08 Ответить
 
 