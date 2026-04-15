Итоги "Рамштайна": Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения

Союзники Украины объявили о новых пакетах военной поддержки после очередной встречи в формате "Рамштайн".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об усилении противовоздушной обороны, поставках дронов и развитии логистических возможностей, а также о вкладах в совместные оборонные программы.

Новые пакеты помощи и вклады партнеров

По словам главы государства, партнеры подтвердили готовность расширять поддержку Украины и отметили эффективность украинских сил на поле боя.

В частности, принято решение о новых взносах в программу PURL от пяти стран. Отдельное внимание уделено развитию совместного производства вооружения и усилению ПВО.

"Есть важные результаты новой встречи в формате "Рамштайна" — именно то, о чем мы договариваемся с лидерами, сейчас реализуется", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым остается своевременное выполнение всех объявленных обязательств, ведь достаточный уровень оборонного обеспечения лишает Россию возможности достигать своих целей.

Конкретные объемы поддержки от стран

Среди объявленных решений:

Норвегия выделит более 500 млн долларов на обеспечение бригад дронами.

Дополнительно 150 млн долларов будет направлено на укрепление логистики.

Нидерланды предоставят более 200 млн евро на беспилотники.

Бельгия профинансирует поставки снарядов и укрепление ПВО.

Также Зеленский поблагодарил:

Германию — за поддержку систем ПВО и развитие дальнобойных возможностей.

Великобританию — за продолжение поставок дронов.

Испанию — за готовность работать в рамках программы SAFE.

Канаду — за укрепление оборонных направлений.

Литву и Эстонию — за вклады в программу PURL.

Президент подчеркнул, что координация с партнерами позволяет системно укреплять обороноспособность Украины.

