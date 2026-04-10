Україну чекає надскладна зима: Буданов розповів про стан енергетики
Українська енергосистема входить у нову фазу кризи. Попри відсутність масованих блекаутів, енергосистема вже працює в умовах дефіциту, а повернення графіків відключень навіть навесні стало тривожним сигналом: проблеми не зникли.
Про критичний стан галузі заявляє Голова Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, такого рівня складності українська енергетика ще не переживала. Він наголошує, що країна вже має значний дефіцит електроенергії, а наступний опалювальний сезон може стати найважчим за всю історію незалежності.
Енергосистема втратила частину генеруючих потужностей, а темпи відновлення не встигають за потребами економіки. У результаті навіть у відносно стабільні періоди система працює без запасу міцності.
Це вже б'є не тільки по побутових споживачах, а й по бізнесу: висока вартість електроенергії знижує конкурентоспроможність українських підприємств і змушує їх скорочувати виробництво.
Повернення відключень світла у квітні стало наслідком одразу кількох факторів. Ситуацію загострили зміни в економіці генерації - зокрема, перегляд умов ціни на газ, через що частина електростанцій стала нерентабельною і скоротила виробництво. Паралельно знизився імпорт електроенергії. Саме тому енергетики змушені знову вводити графіки відключень.
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