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Новини Відключення електроенергії
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Україну чекає надскладна зима: Буданов розповів про стан енергетики

Україну чекає надскладна зима: подробиці

Українська енергосистема входить у нову фазу кризи. Попри відсутність масованих блекаутів, енергосистема вже працює в умовах дефіциту, а повернення графіків відключень навіть навесні стало тривожним сигналом: проблеми не зникли.

Про критичний стан галузі заявляє Голова Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, такого рівня складності українська енергетика ще не переживала. Він наголошує, що країна вже має значний дефіцит електроенергії, а наступний опалювальний сезон може стати найважчим за всю історію незалежності.

Енергосистема втратила частину генеруючих потужностей, а темпи відновлення не встигають за потребами економіки. У результаті навіть у відносно стабільні періоди система працює без запасу міцності.

Це вже б'є не тільки по побутових споживачах, а й по бізнесу: висока вартість електроенергії знижує конкурентоспроможність українських підприємств і змушує їх скорочувати виробництво.

Повернення відключень світла у квітні стало наслідком одразу кількох факторів. Ситуацію загострили зміни в економіці генерації - зокрема, перегляд умов ціни на газ, через що частина електростанцій стала нерентабельною і скоротила виробництво. Паралельно знизився імпорт електроенергії. Саме тому енергетики змушені знову вводити графіки відключень.

Читайте: Рішення Кабміну та НКРЕКП боляче вдарили по альтернативній генерації, - Ніколаєнко

Автор: 

Буданов Кирило (647) Україна (7644) електроенергія (6930)
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Топ коментарі
+32
але ви ж допоможете зробити її ще важчою??податки,тарифи,......
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10.04.2026 13:38 Відповісти
+24
Взагалі то Буданов мав би зробити так, що у росіі, а не в Україні була надскладна зима.
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10.04.2026 13:41 Відповісти
+23
Хвала великим квартальним пиз@оболам, завдяки яким у нас буде надскладна зима. «Хуже нєбудєт» верещали вони в 2019.
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10.04.2026 13:40 Відповісти

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