Рішення Кабміну та НКРЕКП боляче вдарили по альтернативній генерації, - Ніколаєнко

Зниження граничної межі ціни на електроенергію та скасування пільгового газу для електрогенерації негативно вплинув на альтернативну генерацію електроенергії.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами авторки матеріалу Тетяни Ніколаєнко, зниження прайс-кепів це не єдине рішення, яке боляче вдарило по альтернативній генерації.

На це також вплинуло рішення Кабміну - зниження газового ПСО.

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Механізм ПСО - покладання спеціальних обов’язків, це фактично теж державне регулювання цін.

"Кабінет Міністрів з 1 квітня змінив постанову №222 та скасував пільговий газ для електрогенерації, залишивши їх ще на пів року тільки для прифронтових територій.

Після цього "Черкаситеплокомуненерго", зокрема, оголосило, що вимушено відключило свої когенераційні установки та припинило генерувати електрику", - йдеться в матеріалі.

Директор підприємства Павло Карась в одному з інтерв'ю заявив, що скасування урядом з 1 квітня пільг на газ для виробників електроенергії поставило під загрозу розвиток когенерації підприємствами теплокомуненерго, оскільки на сьогодні вони не мають механізмів закупівлі природного газу на ринку.

У розмовах з представниками ринку навіть доводилось чути, що хоча суб’єкти ухвалення двох рішень різні – по прайс-кепах рішення приймав НКРЕКП, по ПСО – Кабмін, але в них є спільний вищий знаменник, зазначила авторка.

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"Було щось ніби сказано, що виробники децентралізованої генерації занадто піднялись і пересіли на майбахи", - каже співрозмовник Цензор.НЕТ.

"З огляду на все, що відбулось в останні пів місяця, то може статись так, що 1,5 гВт, який анонсувала прем’єрка Юлія Свириденко, може і не бути", - пише Ніколаєнко.

За словами колишнього очільника Укренерго, інвестори, які будують нову генерацію, зайняли позицію очікування і зараз на стадії зупинки проєктів. Вони чекають на розуміння, що уряд далі збирається робити з цінами на електрику й газ.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

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