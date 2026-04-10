Відключення світла повернулися, бо хтось вирішив знизити граничні межі цін на електроенергію, - джерела

На рівні середньої ланки готувалось продовження дії підвищених прайс-кепів, проте раптом все зупинилося.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Як спекти паску на прайс-кепах, або Через чиї майбахи українці знову без світла".

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Що таке прайс-кепи?

Прайс-кепи - це граничні максимальні та мінімальні ціни, встановлені комісією на ринку електроенергії для клієнтів, які сплачують за світло за ринковими цінами. Їх встановлює НКРЕКП.

Вони регулюють вартість для бізнесу, обмежуючи надмірні коливання цін. Верхню межу прайс-кепів підвищували для стабілізації енергосистеми.

Низькі прайс-кепи знижують привабливість імпорту електроенергії та підвищують ризик відключень, тоді як підвищення цін НКРЕКП допомагає покривати витрати на генерацію.

Авторка Тетяна Ніколаєнко пояснила, що взимку через дефіцит електроенергії НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи до 31 березня, щоб стимулювати імпорт та роботу генерації. Це дозволило скоротити тривалість відключень електроенергії для споживачів на 1,5 черги.

Проте з 1 квітня, після закінчення дії підвищених прайс-кепів за постановою НКРЕКП №70 від січня, граничні ціни на ринку електроенергії для непобутових споживачів повернулися до нижчого рівня.

Як пише Forbes, через це в значну кількість годин ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) та інших сегментах не досягають рівня, який робив би вигідним імпорт електроенергії з ЄС або запуск газової генерації на ТЕС та когенераційних потужностях.

"Щоб було зрозуміло, НКРЕКП зробив крок, який аналогічний встановленню граничної ціни на дизель на заправках на рівні 50 грн/л. І електроенергія зникла так само, як моментально зник би дизель", - написав у минулий четвер колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Джерела Цензор.НЕТ кажуть, що на рівні серединної ланки готувалось продовження дії підвищених прайс-кепів. Але потім раптом все зупинилось.

"На ринку енергетики досить легко стати параноїком, але ми знаємо, що постанова готувалась. А потім ця робота зупинилась. Чому? Хтось вирішив, що прайс-кепи мають спуститися на свій історичний рік. Від кого розпорядження? У нас єдиний орган, хто приймає рішення", - зазначив співрозмовник.

Докладніше про ситуацію в енергетиці читайте у матеріалі за посиланням.

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