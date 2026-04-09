"Найкращий сценарій": Голова "Укренерго" спрогнозував відсутність відключень світла влітку

За найкращого сценарію енергосистема України зможе пройти липень і серпень без обмежень споживання електроенергії.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив в інтерв'ю Lb.ua.

"За найкращого сценарію споживання електроенергії не обмежуватимуть. Це якщо генерацію відновлюватимуть за планом, триватиме плановий ремонт АЕС і не обстрілюватимуть інші об’єкти генерації", – сказав Зайченко.

Він зауважив, що у прифронтових регіонах прогноз гірший, оскільки там відновлювати пошкоджене після обстрілів обладнання дуже важко з погляду безпеки.

Він пояснив, що липень і серпень часто називають найважчими місяцями для енергосистеми, бо у ці місяці найнижчий рівень генерації атомних станцій через планові ремонти енергоблоків.

"Найбільше електроенергії вони виробляють взимку, липень-серпень – мінімум, і далі поступово до листопада виходимо на максимальну точку. І зазвичай саме липень і серпень найспекотніші, зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит. Хіба що літо буде відносно холодним, тоді навантаження на мережу не надто зросте", – розповів голова "Укренерго".

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За словами Зайченка, НАЕК "Енергоатом" завжди розпочинав планові ремонти атомних блоків у березні або навіть з кінця лютого і закінчував їх у листопаді-жовтні. Однак після захоплення Запорізької АЕС російськими окупантами стався провал плану виробництва електроенергії і графіку ремонтів атомних енергоблоків у 2023-2024 роках.

"Зараз ми його спільно з "Енергоатомом" вирівняли, цей провал не такий суттєвий, і якщо не буде обстрілів інших об’єктів генерації, літо маємо проходити без обмежень", – додав голова "Укренерго".

Як повідомлялося, на сьогодні, 9 квітня, "Укренерго" анонсувало графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів з 07:00 до 22:00.

В компанії пояснювали, що обмежувати споживання електроенергії весною доводиться через похолодання, виведення в ремонт блоків АЕС, зменшення імпорту електроенергії та низку інших факторів.