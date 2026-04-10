Отключения света вернулись, потому что кто-то решил снизить пределы цен на электроэнергию, - источники

На уровне среднего звена готовилось продление действия повышенных прайс-кепов, однако внезапно всё остановилось.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Как испечь паску на прайс-кепах, или Из-за чьих майбахов украинцы снова без света".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что такое прайс-кепы?

Прайс-кепы - это предельные максимальные и минимальные цены, установленные комиссией на рынке электроэнергии для клиентов, которые платят за свет по рыночным ценам. Их устанавливает НКРЭКУ.

Они регулируют стоимость бизнеса, ограничивая чрезмерные колебания цен. Верхний предел прайс-кепов повышали для стабилизации энергосистемы.

Низкие прайс-кепы снижают привлекательность импорта электроэнергии и повышают риск отключений, в то время как повышение цен НКРЭКУ помогает покрывать затраты на генерацию.

Автор Татьяна Николаенко пояснила, что зимой из-за дефицита электроэнергии НКРЭКП временно повысила прайс-кепы (предельные цены, — ред.) до 31 марта, чтобы стимулировать импорт и работу генерации. Это позволило сократить продолжительность отключений электроэнергии для потребителей на 1,5 часа.

Однако с 1 апреля, после истечения срока действия повышенных прайс-кепов согласно постановлению НКРЭКУ №70 от января, предельные цены на рынке электроэнергии для небытовых потребителей вернулись к более низкому уровню.

Как пишет Forbes, из-за этого в течение значительного количества часов цены на рынке "на сутки вперед" (РДН) и других сегментах не достигают уровня, который делал бы выгодным импорт электроэнергии из ЕС или запуск газовой генерации на ТЭС и когенерационных мощностях.

"Чтобы было понятно, НКРЭКУ сделала шаг, аналогичный установлению предельной цены на дизель на заправках на уровне 50 грн/л. И электроэнергия исчезла так же, как моментально исчез бы дизель", — написал в прошлый четверг бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Источники Цензор.НЕТ говорят, что на уровне среднего звена готовилось продление действия повышенных прайс-кепов. Но потом вдруг все остановилось.

"На рынке энергетики довольно легко стать параноиком, но мы знаем, что постановление готовилось. А потом эта работа остановилась. Почему? Кто-то решил, что прайс-кепы должны спуститься на свой исторический уровень. От кого распоряжение? У нас единственный орган, который принимает решения", — отметил собеседник.

