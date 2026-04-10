Отключения света вернулись, потому что кто-то решил снизить пределы цен на электроэнергию, - источники

Почему вернулись отключения света и при чем здесь снижение прайс-кепов

На уровне среднего звена готовилось продление действия повышенных прайс-кепов, однако внезапно всё остановилось.

Что такое прайс-кепы?

Прайс-кепы - это предельные максимальные и минимальные цены, установленные комиссией на рынке электроэнергии для клиентов, которые платят за свет по рыночным ценам. Их устанавливает НКРЭКУ.

Они регулируют стоимость бизнеса, ограничивая чрезмерные колебания цен. Верхний предел прайс-кепов повышали для стабилизации энергосистемы.

Низкие прайс-кепы снижают привлекательность импорта электроэнергии и повышают риск отключений, в то время как повышение цен НКРЭКУ помогает покрывать затраты на генерацию.

Автор Татьяна Николаенко пояснила, что зимой из-за дефицита электроэнергии НКРЭКП временно повысила прайс-кепы (предельные цены, — ред.) до 31 марта, чтобы стимулировать импорт и работу генерации. Это позволило сократить продолжительность отключений электроэнергии для потребителей на 1,5 часа.

Однако с 1 апреля, после истечения срока действия повышенных прайс-кепов согласно постановлению НКРЭКУ №70 от января, предельные цены на рынке электроэнергии для небытовых потребителей вернулись к более низкому уровню.

Как пишет Forbes, из-за этого в течение значительного количества часов цены на рынке "на сутки вперед" (РДН) и других сегментах не достигают уровня, который делал бы выгодным импорт электроэнергии из ЕС или запуск газовой генерации на ТЭС и когенерационных мощностях.

"Чтобы было понятно, НКРЭКУ сделала шаг, аналогичный установлению предельной цены на дизель на заправках на уровне 50 грн/л. И электроэнергия исчезла так же, как моментально исчез бы дизель", — написал в прошлый четверг бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Источники Цензор.НЕТ говорят, что на уровне среднего звена готовилось продление действия повышенных прайс-кепов. Но потом вдруг все остановилось.

"На рынке энергетики довольно легко стать параноиком, но мы знаем, что постановление готовилось. А потом эта работа остановилась. Почему? Кто-то решил, что прайс-кепы должны спуститься на свой исторический уровень. От кого распоряжение? У нас единственный орган, который принимает решения", — отметил собеседник.

коли ви вже нажеретися j2ки француваті ???
10.04.2026 10:33
скажіть прямо,григоришиним,суркісам та іншим включаючі всі оті нових карманичів енергетиків та наглядових рад, захотілося кишенькових грошей до свят.....
10.04.2026 10:32
Сьогодні за все в Україні відповідає Зеленський.
10.04.2026 10:47
10.04.2026 10:32
10.04.2026 10:33
Хтось вирішив, що прайс-кепи мають спуститися на свій історичний рік. Від кого розпорядження? У нас єдиний орган, хто приймає рішення", І ЦЕ РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА,КОТРА ВОЛОДІЄ ЕНЕРГЕТИКОЮ УКРАЇНИ З ЧАСІВ СОВКОВОГО СОЮЗУ..Джерело: https://censor.net/ua/n3609805
10.04.2026 10:36
За 7 років зє повернув всю "рашиську агентуру" за 5 років вичищену Порохом.
Дакуй вибору 2019, під гаслом ху&ла " любой,кроме Порошенко!".
10.04.2026 10:43
Так винищив, що вона (агентура) стала президентом.
10.04.2026 10:58
еххх...
10.04.2026 11:04
10.04.2026 11:26
Що обрали,згідно з гаслом ху&ла "аби не Порошенко!" ("меня устроит любой,кроме Порошенко". В.В.Х.)
10.04.2026 11:21
Я зреагував на репліку "вичистив". Чистки і близько не було. А результат виборів залежить від того, хто їздить по вухах виборців. Тут і "вичищений" Інтер і канал медведчука. Багато чого. Зрештою, мені довелося голосувати за лайно (Пороха), щоб не сталося катастрофи у вигляді Ze.
10.04.2026 11:28
І чомусь мовчать незадоволені "збільшеням у 1.5 рази ціни на цибулю при Порошенко", мабуть задоволені збільшеням більш ніж у 10(десять!) разів ціни на хліб при зєленському.
10.04.2026 10:37
10.04.2026 10:40
Бо етнічні українці залишились без голови. Який там Бандера, чи Шухевич, якщо навіть такого, як Чорновіл не видно?! Якщо Україну хтось і водить по "пустелі", то це таки мойсей. І Мосейчук на побігеньках.
10.04.2026 11:01
Вважаєте, що у згаданій ситуації північний сусід не допомагав всі ці 30 років псевдонезалежності?
10.04.2026 11:06
Так, "північний сусід" впродовж століть методично вбивав найкращих з українців. Останній акт масової різанини стався після поразки України у війні 1918-22 рр. Жити без голови (еліти) важкувато. Саме через обезголовлення України українці втратили пасіонарний потенціал. Пусте місце провідної верстви зайняли лихварі. Що буде з Україною далі, невідомо. Доки не з'явиться якийсь УКРАЇНЕЦЬ, що буде не лише блоги строчить.
10.04.2026 11:13
За умови розвалу північного сусіда згаданий вами Українець зможе щось зробити для держави, інакше буде повторення історії...
10.04.2026 11:42
Я не про того Українця, що прийде на все готове.
10.04.2026 11:43
Тоді я зрозумів, що ви про якогось дуже міфічного Українця говорите - про месію, який однією рукою знищить всіх кацапів?
10.04.2026 11:49
Вам треба все розжовувати буквально? Якщо не читали, почитайте роман Василя Кожелянка "Котигорошко". Кожелянко, до речі, написав деякі пророчі тексти. Одна людина нічого не зробить. Але без цієї однієї нічого не почнеться.
10.04.2026 11:53
Так, згоден без лідера нічого не вийде. Але як йому захиститися від кацапського бруду, яким заливають всіх справжніх українських патріотів?
10.04.2026 12:00
З етнічних українців були тільки Кравчук (але він комуняка) і Ющенко. Все решта ні.
10.04.2026 11:05
Який би Кравчук не був комуняка, але формально вирвати Україну з СРСР, зігравши на властолюбстві єльцина, йому вдалося.
10.04.2026 11:09
Якби Єльцин домовився з ГКЧП - хрін би був а не Незалежність
10.04.2026 12:07
Якщо єльцин підозрював, що ГКЧП - це таємна справа рук Горбачова, то він ніколи б з ними не домовився, бо люто ненавидів останнього.
10.04.2026 12:15
У "хтось" є конкретне П.І.Б. Кому на ліхтарі висіти?
10.04.2026 10:41
Краще за ноги на 3у поверху Банкової,і хай просторікує про "незламну боневтічність".
10.04.2026 10:45
10.04.2026 10:47
В нас ВСІ президенти! ?3% підтвердять...
(сарказм, ящо що...)
10.04.2026 11:05
Тобто в нас всі Зеленські...?
10.04.2026 11:08
Бо це все не вигідно олігархам, які привели цю зелень до влади.
10.04.2026 11:13
В общем нужно за киловат 8 грн. сделать. Тогда и электричество появится. Все просто ) Репарации и за восстановление кто будет платить? Ну не ***** же и точно не Трамп.
10.04.2026 11:28
Цей (чи ці) хтось ще з команди галущенка керують укренерго🤦 нарід ви задоволені?
10.04.2026 11:33
А вчора було через погоду.
10.04.2026 11:40
Зелені, падпівайтє - я люблю сваю жену, люблю сваю страну, люблю сваю сабаку 🤣🤣🤣
10.04.2026 12:05
 
 