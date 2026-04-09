Графіки посилюються: У п’ятницю світло відключатимуть протягом усієї доби, – "Укренерго"

Завтра, 10 квітня, в усіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в компанії.

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Відключення світла

Нагадаємо, 9 квітня в усіх регіонах України вимушено застосовують заходи обмеження споживання електроенергії: 07:00 – 23:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів, 07:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

До того в "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключнь світла.

Відключення світла в Україні повернулися починаючи з квітня. До того, в березні, протягом кількох днів відключень не було.

Перед тим відключення діяли щодня з осені минулого року.

Прогноз відключень

При цьому голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що за найкращого сценарію енергосистема України зможе пройти липень і серпень без обмежень споживання електроенергії.