У четвер графіки відключень світла для населення діятимуть із 07:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, 9 квітня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зокрема, діятимуть:

07:00 – 23:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів,

07:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – нагадали в "Укренерго".

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Відключення світла

Раніше в "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключнь світла.

Нагадаємо, в середу, 8 квітня, "Укренерго" анонсувало застосування обмежень споживання електроенергії по всій Україні.

Зокрема, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промисловості, а з 11:00 до 13:00 застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

7 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У понеділок, 6 квітня, відключення не були заплановані, проте через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п'яти областях України залишилася без електропостачання.

Пізніше в Києві було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

На вихідних, 4 і 5 квітня, обмеження не застосовувалися.

3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а з 07:00 до 11:00 – діяли графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

При цьому в Києві та кількох областях України запроваджувалися екстрені відключення світла.

В "Укренерго" заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в кількох регіонах України були застосовані аварійні відключення електроенергії.

2 квітня в усіх регіонах України з 00:00 до 10:00 застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

1 квітня в усіх регіонах України з 12:00 до 17:00 застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Перед тим протягом кількох днів поспіль обмеженнь електроенергії в Україні не було.

Відновлення енергосистеми

Раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що після відновлення регулярних масованих ударів по енергетиці у жовтні 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Пізніше Шмигаль повідомив, що Україна має можливість відновити 2 ГВт генерації до кінця травня.

Також Шмигаль заявив, що уряд України планує в цьому році залучити від міжнародних партнерів 5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики.

Нагадаємо, Україна 5 березня відновила експорт електроенергії на мінімальному рівні в окремі години доби. Поставки відбуваються виключно за наявності профіциту в енергосистемі.