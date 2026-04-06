У Києві запроваджено екстрені відключення світла
У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В Києві - екстрені відключення", - зазначив він.
Інформацію підтвердили у ДТЕК.
Що передувало?
- Нагадаємо, у Міненерго заявили, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишилася без електропостачання.
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