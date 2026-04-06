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Новини Відключення електроенергії
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У Києві запроваджено екстрені відключення світла

6 квітня запроваджено екстрені відключення в Києві

У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"В Києві - екстрені відключення", - зазначив він.

Інформацію підтвердили у ДТЕК.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, у Міненерго заявили, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишилася без електропостачання.

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