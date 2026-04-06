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News Power outages
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Emergency power outages have been implemented in Kyiv

On April 6, emergency power outages were implemented in Kyiv

Emergency power outages have been implemented in Kyiv.

This was announced by YASNO CEO Serhii Kovalenko, according to Censor.NET.

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What is known?

"There are emergency power outages in Kyiv," he said.

DTEK confirmed the information.

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What preceded it?

  • As a reminder, the Ministry of Energy stated that as a result of Russian shelling of energy infrastructure, some consumers in five regions of Ukraine were left without power.

Read more: Emergency power outages introduced in Kyiv and several regions of Ukraine

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