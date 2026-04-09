Опалювальний сезон: В Україні вже виконано 50% підготовчих робіт у межах реалізації планів стійкості

В Україні станом на сьогодні вже виконано понад 50% підготовчого етапу робіт із підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Що зроблено

Зокрема, в межах реалізації планів стійкості держава забезпечила базу рішень для ефективної роботи:

22,06 млрд грн спрямовано на інженерно-технічний захист 576 об'єктів критичної інфраструктури,

виконано понад 50% підготовчого етапу робіт по країні,

236 блочно-модульних котелень уже введено в експлуатацію (488,7 МВт),

77 котелень – на етапі встановлення, під це виділено 424,8 млн грн,

сформовано портфель із 26 проєктів для стабільного водопостачання (охоплює понад 9 млн людей).

"Ключове зараз – темпи реалізації рішень. Частина областей рухається швидко, іншим – потрібно суттєво прискорюватися. Це не питання обставин, а організації роботи на місцях", – наголосив Кулеба.

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Запаси газу

Як повідомлялося, уряд затвердив прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки, за базовим сценарієм, запаси газу в підземних сховищах станом на початок опалювального сезону мають становити 14,6 млрд кубометрів.

До початку минулого опалювального сезону Україна досягла цільового рівня запасів природного газу в підземних сховищах на рівні 13,2 млрд кубометрів (включно з 4,7 млрд кубометрів газу довготривалого зберігання (технологічного газу) та з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях).

Водночас через інтенсивні обстріли газовидобувної інфраструктури Україна була змушена активно імпортувати газ взимку.

Плани стійкості

У березні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.

13 березня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що уряд України планує в цьому році залучити від міжнародних партнерів 5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".