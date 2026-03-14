Умєров контролюватиме реалізацію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів та окремих міст, - указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".
Про це йдеться в указі глави держави №239/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.
Умєров контролюватиме виконання рішень
Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 14 березня 2026 року.
У рішенні РНБО від 3 березня передбачено затвердження Комплексних планів стійкості для регіонів та окремих міст.
Доручення
Кабінету Міністрів доручено утворити координаційний центр з реалізації Комплексних планів під головуванням прем’єр-міністра України.
"Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва", - йдеться у рішенні РНБО.
- Як повідомлялося раніше, на засіданні РНБО були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".
- 10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних.
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