Умєров контролюватиме реалізацію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів та окремих міст, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

Про це йдеться в указі глави держави №239/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Умєров контролюватиме виконання рішень

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 14 березня 2026 року.

У рішенні РНБО від 3 березня передбачено затвердження Комплексних планів стійкості для регіонів та окремих міст.

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Доручення

Кабінету Міністрів доручено утворити координаційний центр з реалізації Комплексних планів під головуванням прем’єр-міністра України.

"Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва", - йдеться у рішенні РНБО.

Як повідомлялося раніше, на засіданні РНБО були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних.

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