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Умєров контролюватиме реалізацію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів та окремих міст, - указ Зеленського

Зеленський доручив Умєрову контроль за планами стійкості

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

Про це йдеться в указі глави держави №239/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Умєров контролюватиме виконання рішень 

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 14 березня 2026 року.

У рішенні РНБО від 3 березня передбачено затвердження Комплексних планів стійкості для регіонів та окремих міст.

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Доручення 

Кабінету Міністрів доручено утворити координаційний центр з реалізації Комплексних планів під головуванням прем’єр-міністра України.

"Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва", - йдеться у рішенні РНБО.

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Автор: 

РНБО (2301) енергетика (3861) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+25
Осідлав контроль над грошима - це називається і щуку кинули у річку
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14.03.2026 20:10 Відповісти
+21
Той при якому розікрали обороні замовлення на десятки мільярдів гривень ,який придбав вісім обєктів нерухомості в США ,продовжує виконуватии "очолив комплекс плану стійкості" цирк продовжуєтся ,тому досить дурника грати вся відповідальність за мародерство на президенті.
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14.03.2026 20:20 Відповісти
+19
Саме з цим - ніяк, а от вкрасти для зеленої банди мародерів виділені з бюджету гроші на реалізацію фейкових "Комплексних планів стійкості" - запросто
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14.03.2026 20:17 Відповісти

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