УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10276 відвідувачів онлайн
Новини Захист критичної інфраструктури
1 501 24

Кличко скликає на понеділок Київраду на позачергове засідання, щоб розглянути план енергостійкості столиці

Кличко скликає позачергову сесію Київради

У понеділок, 9 березня, Київрада збереться на позачергове засідання. На ньому розглянуть план енергостійкості Києва, який центральна влада відмовилася включити до загального бюджету допомоги.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київрада збереться на засідання 

"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика… На РНБО нам дали зрозуміти, що Києву наразі не допомагатимуть. Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму. У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості столиці", - зазначив Кличко.

Але при цьому він наголосив, що відновлення енергетичної інфраструктури потребує участі й допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур.

Кличко нагадав, що усі плани інших міст підписані головами обласних військових адміністрацій, а в столиці змушують підписати мера, але він може це зробити лише після погодження з Київрадою.

Він зазначив, що всі закиди про непідготовленість плану енергостійкості Києва є безпідставними - пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій.

Читайте також: Ар’єв пояснив, чому влада не допомагатиме столиці готуватись до холодів: заради політичної боротьби візьмуть в заручники всіх киян

Що передувало 

  • Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
  • Віталій Кличко назвав рішення влади не допомагати столиці політично вмотивованим.

Читайте також: Уряд вчасно отримав пропозиції Києва до плану енергостійкості, - заступник Кличка показав відкриту частину документа

Автор: 

Київ (20874) Київрада (805) Кличко Віталій (3574)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
08.03.2026 19:52 Відповісти
+17
ЗеЧмо навмисно розколює суспільство. Після осианньої соціологіїї вирішив не загравати з киянами, а подзюрити їм в очі.
показати весь коментар
08.03.2026 19:56 Відповісти
+16
Віталік, тримайся.....
показати весь коментар
08.03.2026 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, нарешті! Почнуть дути на воду.
показати весь коментар
08.03.2026 19:45 Відповісти
хтось дує, а хтось НЕ лікується:

"Ми, ніколай ІІ ЗЄлєнський не забезпечили столичний пєтроград Київ дровами та хлібом..."
і почалась "гульня" 1917 року....

тільки кончений ідіот не турбується про місце свого перебування - столицю

натомість кияни завжди "любили" правителів, починаючи з Київської Русі...

.
показати весь коментар
08.03.2026 20:13 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2026 19:52 Відповісти
Не пройшло і пів року, Віталік як завжди швидкого реагування....
показати весь коментар
08.03.2026 19:52 Відповісти
расскажи дружок когда твой кумир обрезал финансирования Киева, пол года назад? смотри марафон это твой уровень развития!
показати весь коментар
08.03.2026 20:52 Відповісти
У тебе якесь марення, вони не мої кумири
показати весь коментар
08.03.2026 21:26 Відповісти
З мовчазної згоди кличка і Ко., забудовник готується знищити Протасів Яр!, захистити який, боксер пообіцяв Роману Ратушному, особисто...
показати весь коментар
08.03.2026 19:54 Відповісти
Віталік хазяїн свого слова, захотів дав слово, захотів забрав назад
показати весь коментар
08.03.2026 20:00 Відповісти
пуки в калюжу знатні

.
показати весь коментар
08.03.2026 20:16 Відповісти
ЗеЧмо навмисно розколює суспільство. Після осианньої соціологіїї вирішив не загравати з киянами, а подзюрити їм в очі.
показати весь коментар
08.03.2026 19:56 Відповісти
Віталік, тримайся.....
показати весь коментар
08.03.2026 19:59 Відповісти
Гарне фото.Коли настане цей день,щоб вишвирнути?
показати весь коментар
08.03.2026 20:00 Відповісти
Збери сесію, щоб відстояти Протасів Яр. Досить барижити. Коли ти вже нажерешся?
показати весь коментар
08.03.2026 20:02 Відповісти
Кличко ніколи не був "господарником" і досі не навчився керувати міською інфраструктурою. Він вчився бити пики на стрілках у Рибки, красти у Бакая і списувати мільйони на фіктивні капремонти житла у Омельченко. І він зраджував всіх своїх спонсорів. Завжди. Я за нього не голосував бо знаю його біографію. Він, як не командний спортсмен, завжди власні інтереси ставив понад суспільні.
показати весь коментар
08.03.2026 20:20 Відповісти
А за кого ти голосував у Мери Києва?
показати весь коментар
08.03.2026 20:38 Відповісти
хм... вже не памятаю. Стільки всього після сталося... Напено за якогось націоналіста.
показати весь коментар
08.03.2026 21:38 Відповісти
хм... чого причепились до рибки гуппі ?
за кого ? за кого ?
гуппі не зобовьязана памьятати за кого топила плавниками

.
показати весь коментар
08.03.2026 21:51 Відповісти
такое впечатление, что на тех стрелках морду били тебе! всё про всё знаешь!
показати весь коментар
08.03.2026 20:55 Відповісти
Це широко відома інформація. Є свідки, фотографії. Це все описувалось і викладалось в мережу протягом 30 років. Також варто подивитись на оточення Кличка і його дії. Ну от нещодавно викрили публічний дім братів поряд з Оперним театром. Галасу було. І що? За два тижня гроші та піздюлі позатикали всі роти...
показати весь коментар
08.03.2026 21:45 Відповісти
Галущенко і свириденко з єрмаком, глибоко знервовані!!
«Двушечку» на москову збирають…
показати весь коментар
08.03.2026 21:04 Відповісти
больше компаний надо открывать в Украине, которые будут заниматься утеплением домов и производства солнечных панелей и ветряных турбин и другой зеленой энергетики. И можно сразу соединить утепление и солнечные панели - можно утеплять дом полностью, а верхние этажи солнечные - обшивать солнечными панелями, а на крышах устанавливать ветряные турбины. И еще видел видео, что изобрели новые солнечные панели - прозрачные - их можно в окнах устанавливать. Та столько технологий. Просто нужны толковые власти, которые все создадут толково и Украину сделают норм технологично передовой, и в экономике шарят и будут эти компании на весь мир работать и на всех маркетплейсах мира будут продавать и продукцию и услуги и склады с логистикой будут удобно стоять.
показати весь коментар
08.03.2026 22:54 Відповісти
Тримайся, Віталію - Богатирю! Кияни за тебе! Утримайся і не дай цим зеленим підарам голосів на виборах, не дай їм знову дорватися до державного корита!
показати весь коментар
09.03.2026 17:53 Відповісти
 
 