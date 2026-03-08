Кличко скликає на понеділок Київраду на позачергове засідання, щоб розглянути план енергостійкості столиці

У понеділок, 9 березня, Київрада збереться на позачергове засідання. На ньому розглянуть план енергостійкості Києва, який центральна влада відмовилася включити до загального бюджету допомоги.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київрада збереться на засідання

"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика… На РНБО нам дали зрозуміти, що Києву наразі не допомагатимуть. Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму. У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості столиці", - зазначив Кличко.

Але при цьому він наголосив, що відновлення енергетичної інфраструктури потребує участі й допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур.

Кличко нагадав, що усі плани інших міст підписані головами обласних військових адміністрацій, а в столиці змушують підписати мера, але він може це зробити лише після погодження з Київрадою.

Він зазначив, що всі закиди про непідготовленість плану енергостійкості Києва є безпідставними - пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій.

Читайте також: Ар’єв пояснив, чому влада не допомагатиме столиці готуватись до холодів: заради політичної боротьби візьмуть в заручники всіх киян

Що передувало

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Віталій Кличко назвав рішення влади не допомагати столиці політично вмотивованим.

Читайте також: Уряд вчасно отримав пропозиції Києва до плану енергостійкості, - заступник Кличка показав відкриту частину документа