Кличко прокоментував засідання РНБО з питань енергостійкості міст: "Нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть"
План енергетичної стійкості, який розробив Київ, влада не включила до бюджету допомоги містам. Тобто дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги з боку держави.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
Київ не включили до бюджету допомоги містам
"Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, — звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив", - заявив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали фахівців та експертів енергетичної галузі.
Кличко заявив про політичні мотиви рішення
Відмову включити поданий Києвом план стійкості до бюджету допомоги містам Кличко пов’язує з політикою.
"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики…" - написав він.
Зараз міська влада оперативно опрацьовує варіанти, що і як робити в цій ситуації і як коригувати сформовані плани, повідомив мер.
Він також додав, що в інших містах плани були підписані головами військових адміністрацій.
"Плани, представлені іншими містами — підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. А для цього його ще має ухвалити міська рада", - додав Кличко.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
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Кілька днів тому зіткнувся з зЄбанатом на пошті.
Черга, кому посилку отримати, хтось пенсію, а старенькі комунальні оплачують. Обслуговує лише одна жіночка.
Попереду мужичок - а що, більше нема нікого?
- нема, я сама.
Я не витримую, встряваю - так Смілянському не вистачає. Мужичок активно підтримує, типу бардак і т.п.
Я собі - ну ж хотіли, щоб весело і паржать. ну і от...
Мужичка аж підірвало - а що, при Порошенкові було ліпше?
- так хоч бомби на голову не падали.
- а він би все здав!
Все, договорились. Я собі - ну так Порошенка вже сім років нема, а в списку було 39. Але ж вибрали най, най...
Як того придурка понесло... Я вже більше йому не відповідав, то ж невиліковно...
Тим і закінчиться його правління...
Виталик, всё объясняется тем, что мама Римма живёт не в той столице.