Кличко прокоментував засідання РНБО з питань енергостійкості міст: "Нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть"

План енергетичної стійкості, який розробив Київ, влада не включила до бюджету допомоги містам. Тобто дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги з боку держави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

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Київ не включили до бюджету допомоги містам

"Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, — звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив", - заявив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали фахівців та експертів енергетичної галузі.

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Кличко заявив про політичні мотиви рішення

Відмову включити поданий Києвом план стійкості до бюджету допомоги містам Кличко пов’язує з політикою.

"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики…" - написав він.

Зараз міська влада оперативно опрацьовує варіанти, що і як робити в цій ситуації і як коригувати сформовані плани, повідомив мер.

Він також додав, що в інших містах плани були підписані головами військових адміністрацій.

"Плани, представлені іншими містами — підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. А для цього його ще має ухвалити міська рада", - додав Кличко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

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