УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Захист критичної інфраструктури
4 182 44

Кличко прокоментував засідання РНБО з питань енергостійкості міст: "Нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть"

Кличко: Київ не включили до державного бюджету допомоги на реалізацію планів стійкості

План енергетичної стійкості, який розробив Київ, влада не включила до бюджету допомоги містам. Тобто дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги з боку держави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Київ не включили до бюджету допомоги містам

"Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, — звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив", - заявив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали фахівців та експертів енергетичної галузі.

Також читайте: Столична громада передала бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж

Кличко заявив про політичні мотиви рішення

Відмову включити поданий Києвом план стійкості до бюджету допомоги містам Кличко пов’язує з політикою.

"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики…" - написав він.

Зараз міська влада оперативно опрацьовує варіанти, що і як робити в цій ситуації і як коригувати сформовані плани, повідомив мер.

Він також додав, що в інших містах плани були підписані головами військових адміністрацій.

"Плани, представлені іншими містами — підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. А для цього його ще має ухвалити міська рада", - додав Кличко.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Також читайте: У Києві викрили схему з фіктивною інвалідністю для ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Київ (20848) Кличко Віталій (3574) РНБО (2299) енергетика (3841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
03.03.2026 18:37 Відповісти
+28
гкндосий гандон хоч якусь капость зробить, бо ж нічого з Кличком вдіяти не може. Він, як моська, яка тявкає на слона. От ужеж ..андон штопаний.
показати весь коментар
03.03.2026 18:39 Відповісти
+28
Дійсно, в першу чергу треба пам`ятати за кого НЕ МОЖНА голосувати.
Кілька днів тому зіткнувся з зЄбанатом на пошті.
Черга, кому посилку отримати, хтось пенсію, а старенькі комунальні оплачують. Обслуговує лише одна жіночка.
Попереду мужичок - а що, більше нема нікого?
- нема, я сама.
Я не витримую, встряваю - так Смілянському не вистачає. Мужичок активно підтримує, типу бардак і т.п.
Я собі - ну ж хотіли, щоб весело і паржать. ну і от...
Мужичка аж підірвало - а що, при Порошенкові було ліпше?
- так хоч бомби на голову не падали.
- а він би все здав!
Все, договорились. Я собі - ну так Порошенка вже сім років нема, а в списку було 39. Але ж вибрали най, най...
Як того придурка понесло... Я вже більше йому не відповідав, то ж невиліковно...
показати весь коментар
03.03.2026 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.03.2026 18:37 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2026 18:41 Відповісти
Дрібна жалюгідна помста.
показати весь коментар
03.03.2026 19:53 Відповісти
гкндосий гандон хоч якусь капость зробить, бо ж нічого з Кличком вдіяти не може. Він, як моська, яка тявкає на слона. От ужеж ..андон штопаний.
показати весь коментар
03.03.2026 18:39 Відповісти
Дві мафії протистоять одна одній. І вибору немає. Не підтимаєш мафію Кличка, буде монополія мафії Зелеьського.
показати весь коментар
03.03.2026 23:05 Відповісти
Для цього треба правильно скласти челобитну Верховному лідеру
показати весь коментар
03.03.2026 18:40 Відповісти
хіба кувалдою відчелобитити...
показати весь коментар
03.03.2026 18:47 Відповісти
Це непедагогічно)
показати весь коментар
03.03.2026 18:50 Відповісти
Зато дієво...
показати весь коментар
03.03.2026 18:52 Відповісти
Можна застосувати більш гуманні методи - джеб, хук, тощо)
показати весь коментар
03.03.2026 18:56 Відповісти
"проте дешево та практично")))
показати весь коментар
03.03.2026 18:55 Відповісти
Кияни, яким поганим не був Кличко, памʼятайте за кого не варто голосувати на наступних виборах.
показати весь коментар
03.03.2026 18:40 Відповісти
Дійсно, в першу чергу треба пам`ятати за кого НЕ МОЖНА голосувати.
Кілька днів тому зіткнувся з зЄбанатом на пошті.
Черга, кому посилку отримати, хтось пенсію, а старенькі комунальні оплачують. Обслуговує лише одна жіночка.
Попереду мужичок - а що, більше нема нікого?
- нема, я сама.
Я не витримую, встряваю - так Смілянському не вистачає. Мужичок активно підтримує, типу бардак і т.п.
Я собі - ну ж хотіли, щоб весело і паржать. ну і от...
Мужичка аж підірвало - а що, при Порошенкові було ліпше?
- так хоч бомби на голову не падали.
- а він би все здав!
Все, договорились. Я собі - ну так Порошенка вже сім років нема, а в списку було 39. Але ж вибрали най, най...
Як того придурка понесло... Я вже більше йому не відповідав, то ж невиліковно...
показати весь коментар
03.03.2026 18:50 Відповісти
Я в день голосування в 2019 почув як дві киянки ділилися враженнями після виборів в одна другій каже: «Ой, а шош той Порошенко харашого зробив? Чого за нього голосувати?» - емоції після голосування вляглися, зрозуміли що хєрню зробили і шукають собі виправдання. Сподіваюсь вони згадували це під час блекаутів та бомбардувань Києва.
показати весь коментар
03.03.2026 19:01 Відповісти
та всі знають за петю
показати весь коментар
03.03.2026 21:20 Відповісти
…але назло бабушкі вуха відморозять і знову Буратіну виберуть, або Усика, так?
показати весь коментар
03.03.2026 21:45 Відповісти
на зло бабушке
показати весь коментар
03.03.2026 21:54 Відповісти
ЗЕлена срань вперто просить, щоб його винесли вперед ногами.
Тим і закінчиться його правління...
показати весь коментар
03.03.2026 18:41 Відповісти
хто?ти?
показати весь коментар
03.03.2026 21:57 Відповісти
все Украинцы
показати весь коментар
04.03.2026 08:36 Відповісти
а ты у них спросил?может скорее тебя на болота выкинут
показати весь коментар
04.03.2026 17:58 Відповісти
ты выкидывать будеш?)))) сопли с подбордка сначала убери))
показати весь коментар
05.03.2026 17:57 Відповісти
Віталій,оп потрібен контроль над Києвом навіть якщо за цей котроль потрібно буде заплатити життями киян.Влада.ОП потрібна влада.
показати весь коментар
03.03.2026 18:44 Відповісти
Зелена мерзота боїться киян. Він бажає щоб всі кияни залишили місто, інакше буде майдан і люди побачать яка кров у зелені.
показати весь коментар
03.03.2026 18:45 Відповісти
Майдан після війни буде по любому. Не в Києві - так в інших міцстах. Але влада так діє, ніби школяр підійшов до індика і дратує його червоним галстуком...так, що Майдан може відбутися і під час війни.
показати весь коментар
03.03.2026 19:53 Відповісти
"...дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги з боку держави."
Виталик, всё объясняется тем, что мама Римма живёт не в той столице.
показати весь коментар
03.03.2026 18:53 Відповісти
ВІТАЛЯ ТРІСНИ ЙОГО РАЗ ТАМ ЩОБ ЗДОХ
показати весь коментар
03.03.2026 18:54 Відповісти
нехай помруть кияни, але президент доведе Кличку хто в країні господар.
показати весь коментар
03.03.2026 19:06 Відповісти
Зелене гівно серить з опи своїм зеленим смердючим лайном всюди, Виталя зайди в опу візьми за шкірку цього недомірка і постукай ним всі стіни, потім обсип мівіною і скажи що так і було, я думаю некислий респект від українців ти собі забезпечиш.
показати весь коментар
03.03.2026 19:45 Відповісти
Зелена банда буде допомагати виключно мінідічам, цукерманам, шефірам, Беням і регулярно носити "двушку на москву".
показати весь коментар
03.03.2026 19:49 Відповісти
Навіть під час війни у Київі багато будується. А якщо частину коштів перенаправити на придбання КГУ, захист трансформаторів? Чи це інше, бізнес окремо, його війна не чіпає?
показати весь коментар
03.03.2026 20:35 Відповісти
Ну що. Сволота хоче викликати невдоволення киян. Підлість - це їхнє все. Але ця міндіч і прочая кумпанія не розуміє менталітет українців, так як і Путін. Від слова зовсім. Влада може обдурити і обікрасти українців, та хоч і вбити, але на коліна поставити їх не-мож-ли-во.
показати весь коментар
04.03.2026 02:53 Відповісти
опять зеля со своим комплексом неполноценности всплыл))
показати весь коментар
04.03.2026 08:34 Відповісти
А вааще-то удивительно, ведь БОЛЬШИНСТВО киевлян проголосовали за Зелю!
показати весь коментар
04.03.2026 13:03 Відповісти
"В Киеве Зеленский опережает Порошенко с небольшим отрывом - 27 против 25 процентов."
показати весь коментар
04.03.2026 13:09 Відповісти
 
 