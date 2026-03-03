Кличко прокомментировал заседание СНБО по вопросам энергоустойчивости городов: "Нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать"
План энергетической устойчивости, разработанный Киевом, власти не включили в бюджет помощи городам. То есть дали понять, что столица не получит помощи от государства.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя заседание СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Киев не включили в бюджет помощи городам
"Комплексный план устойчивости города, который представила столица на заседании СНБО, конечно, требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур. К сожалению, сегодня нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", - заявил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий. К разработке документа привлекались специалисты и эксперты энергетической отрасли.
Кличко заявил о политических мотивах решения
Отказ включить представленный Киевом план устойчивости в бюджет помощи городам Кличко связывает с политикой.
"То есть к Киеву - "особое" отношение. Опять не обходится без политики..." - написал он.
Сейчас городские власти оперативно прорабатывают варианты, что и как делать в этой ситуации и как корректировать сформированные планы, сообщил мэр.
Он также добавил, что в других городах планы были подписаны главами военных администраций.
"Планы, представленные другими городами, подписаны главами военных администраций. План Киева, где, напомню, есть глава военной администрации, заставляют подписать мэра. А для этого его еще должен принять городской совет", — добавил Кличко.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.
Кілька днів тому зіткнувся з зЄбанатом на пошті.
Черга, кому посилку отримати, хтось пенсію, а старенькі комунальні оплачують. Обслуговує лише одна жіночка.
Попереду мужичок - а що, більше нема нікого?
- нема, я сама.
Я не витримую, встряваю - так Смілянському не вистачає. Мужичок активно підтримує, типу бардак і т.п.
Я собі - ну ж хотіли, щоб весело і паржать. ну і от...
Мужичка аж підірвало - а що, при Порошенкові було ліпше?
- так хоч бомби на голову не падали.
- а він би все здав!
Все, договорились. Я собі - ну так Порошенка вже сім років нема, а в списку було 39. Але ж вибрали най, най...
Як того придурка понесло... Я вже більше йому не відповідав, то ж невиліковно...
Тим і закінчиться його правління...
Виталик, всё объясняется тем, что мама Римма живёт не в той столице.