Кличко прокомментировал заседание СНБО по вопросам энергоустойчивости городов: "Нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать"

Кличко: Киев не включили в государственный бюджет помощи на реализацию планов устойчивости

План энергетической устойчивости, разработанный Киевом, власти не включили в бюджет помощи городам. То есть дали понять, что столица не получит помощи от государства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя заседание СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Киев не включили в бюджет помощи городам

"Комплексный план устойчивости города, который представила столица на заседании СНБО, конечно, требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур. К сожалению, сегодня нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", - заявил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий. К разработке документа привлекались специалисты и эксперты энергетической отрасли.

Кличко заявил о политических мотивах решения

Отказ включить представленный Киевом план устойчивости в бюджет помощи городам Кличко связывает с политикой.

"То есть к Киеву - "особое" отношение. Опять не обходится без политики..." - написал он.

Сейчас городские власти оперативно прорабатывают варианты, что и как делать в этой ситуации и как корректировать сформированные планы, сообщил мэр.

Он также добавил, что в других городах планы были подписаны главами военных администраций.

"Планы, представленные другими городами, подписаны главами военных администраций. План Киева, где, напомню, есть глава военной администрации, заставляют подписать мэра. А для этого его еще должен принять городской совет", — добавил Кличко.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.

Кияни, яким поганим не був Кличко, памʼятайте за кого не варто голосувати на наступних виборах.
03.03.2026 18:40
+6
гкндосий гандон хоч якусь капость зробить, бо ж нічого з Кличком вдіяти не може. Він, як моська, яка тявкає на слона. От ужеж ..андон штопаний.
03.03.2026 18:39
+5
ЗЕлена срань вперто просить, щоб його винесли вперед ногами.
Тим і закінчиться його правління...
03.03.2026 18:41
03.03.2026 18:37
03.03.2026 18:41
гкндосий гандон хоч якусь капость зробить, бо ж нічого з Кличком вдіяти не може. Він, як моська, яка тявкає на слона. От ужеж ..андон штопаний.
03.03.2026 18:39
Для цього треба правильно скласти челобитну Верховному лідеру
03.03.2026 18:40
хіба кувалдою відчелобитити...
03.03.2026 18:47
Це непедагогічно)
03.03.2026 18:50
Зато дієво...
03.03.2026 18:52
Можна застосувати більш гуманні методи - джеб, хук, тощо)
03.03.2026 18:56
"проте дешево та практично")))
03.03.2026 18:55
Кияни, яким поганим не був Кличко, памʼятайте за кого не варто голосувати на наступних виборах.
03.03.2026 18:40
Дійсно, в першу чергу треба пам`ятати за кого НЕ МОЖНА голосувати.
Кілька днів тому зіткнувся з зЄбанатом на пошті.
Черга, кому посилку отримати, хтось пенсію, а старенькі комунальні оплачують. Обслуговує лише одна жіночка.
Попереду мужичок - а що, більше нема нікого?
- нема, я сама.
Я не витримую, встряваю - так Смілянському не вистачає. Мужичок активно підтримує, типу бардак і т.п.
Я собі - ну ж хотіли, щоб весело і паржать. ну і от...
Мужичка аж підірвало - а що, при Порошенкові було ліпше?
- так хоч бомби на голову не падали.
- а він би все здав!
Все, договорились. Я собі - ну так Порошенка вже сім років нема, а в списку було 39. Але ж вибрали най, най...
Як того придурка понесло... Я вже більше йому не відповідав, то ж невиліковно...
03.03.2026 18:50
Я в день голосування в 2019 почув як дві киянки ділилися враженнями після виборів в одна другій каже: «Ой, а шош той Порошенко харашого зробив? Чого за нього голосувати?» - емоції після голосування вляглися, зрозуміли що хєрню зробили і шукають собі виправдання. Сподіваюсь вони згадували це під час блекаутів та бомбардувань Києва.
03.03.2026 19:01
ЗЕлена срань вперто просить, щоб його винесли вперед ногами.
Тим і закінчиться його правління...
03.03.2026 18:41
Віталій,оп потрібен контроль над Києвом навіть якщо за цей котроль потрібно буде заплатити життями киян.Влада.ОП потрібна влада.
03.03.2026 18:44
Зелена мерзота боїться киян. Він бажає щоб всі кияни залишили місто, інакше буде майдан і люди побачать яка кров у зелені.
03.03.2026 18:45
"...дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги з боку держави."
Виталик, всё объясняется тем, что мама Римма живёт не в той столице.
03.03.2026 18:53
ВІТАЛЯ ТРІСНИ ЙОГО РАЗ ТАМ ЩОБ ЗДОХ
03.03.2026 18:54
зеленський як завжди-підлий тип
03.03.2026 18:55
Ухилянт-рецедивіст, після Оманських інструктаже, «мислить сратєгічно» щодо Києва, як і щодо України, з 2019 року!! То свято єднання, то шашлики, то знищення воєнного штабу з Залужним, єрмак і деркач, ним задоволені…. Московіти за ним пильнують….
03.03.2026 18:57
нехай помруть кияни, але президент доведе Кличку хто в країні господар.
03.03.2026 19:06
 
 