Кличко прокомментировал заседание СНБО по вопросам энергоустойчивости городов: "Нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать"

План энергетической устойчивости, разработанный Киевом, власти не включили в бюджет помощи городам. То есть дали понять, что столица не получит помощи от государства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя заседание СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Комплексный план устойчивости города, который представила столица на заседании СНБО, конечно, требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур. К сожалению, сегодня нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", - заявил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий. К разработке документа привлекались специалисты и эксперты энергетической отрасли.

Отказ включить представленный Киевом план устойчивости в бюджет помощи городам Кличко связывает с политикой.

"То есть к Киеву - "особое" отношение. Опять не обходится без политики..." - написал он.

Сейчас городские власти оперативно прорабатывают варианты, что и как делать в этой ситуации и как корректировать сформированные планы, сообщил мэр.

Он также добавил, что в других городах планы были подписаны главами военных администраций.

"Планы, представленные другими городами, подписаны главами военных администраций. План Киева, где, напомню, есть глава военной администрации, заставляют подписать мэра. А для этого его еще должен принять городской совет", — добавил Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.

