В Киеве разоблачили схему с фиктивной инвалидностью для уклонения от мобилизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вымышленная инвалидность с "легальным" пенсионным обеспечением: в Киеве Нацполиция разоблачила дельца на незаконных махинациях.

Фигурант обещал мужчинам призывного возраста полный пакет "услуг" для снятия с воинского учета, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он гарантировал фиктивное проведение операции, оформление поддельной медицинской документации и установление группы инвалидности.

В дальнейшем организацию исключения "клиента" из воинского учета по состоянию здоровья. За свои "услуги" он просил 21 тысячу долларов.

Мужчина уверял, что всеми этапами процесса якобы будут заниматься проверенные лица среди работников медучреждений, членов экспертных команд, комиссий ВЛК и должностных лиц других государственных учреждений, гарантируя быстрый и стопроцентный результат.

Сотрудники внутренней безопасности полиции задокументировали противоправную деятельность дельца и задержали его сразу после получения оговоренной суммы.







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