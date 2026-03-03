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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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В Киеве разоблачили схему с фиктивной инвалидностью для уклонения от мобилизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вымышленная инвалидность с "легальным" пенсионным обеспечением: в Киеве Нацполиция разоблачила дельца на незаконных махинациях.

Фигурант обещал мужчинам призывного возраста полный пакет "услуг" для снятия с воинского учета, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он гарантировал фиктивное проведение операции, оформление поддельной медицинской документации и установление группы инвалидности.

В дальнейшем организацию исключения "клиента" из воинского учета по состоянию здоровья. За свои "услуги" он просил 21 тысячу долларов.

Мужчина уверял, что всеми этапами процесса якобы будут заниматься проверенные лица среди работников медучреждений, членов экспертных команд, комиссий ВЛК и должностных лиц других государственных учреждений, гарантируя быстрый и стопроцентный результат.

Сотрудники внутренней безопасности полиции задокументировали противоправную деятельность дельца и задержали его сразу после получения оговоренной суммы.

полиция
полиция
полиция

Читайте: Полиция разоблачила должностного лица медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26431) Нацполиция (16969) уклонисты (1351)
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Топ комментарии
+13
Про двушки на москву коли будете викривати?
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03.03.2026 14:57 Ответить
+11
Я так і не почула скільки в нас фіктивних інвалідів серед дефективної прокуратури
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03.03.2026 15:07 Ответить
+9
В Україні рабства немає, ходять ото тільки грошима розкидаються незрозуміло чого.
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03.03.2026 14:58 Ответить
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Про двушки на москву коли будете викривати?
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03.03.2026 14:57 Ответить
Не на часі.
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03.03.2026 14:58 Ответить
ніколи
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03.03.2026 14:58 Ответить
1. Золотой унитаз Януковича.
2. Съеденый брат Порошенко.
3. Двушечка на Москву.
Два утверждения ложные. Какие?
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03.03.2026 15:46 Ответить
З'їдений унітаз Януковича і Золотий брат Порошенка?
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03.03.2026 17:39 Ответить
+++
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03.03.2026 18:23 Ответить
В Україні рабства немає, ходять ото тільки грошима розкидаються незрозуміло чого.
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03.03.2026 14:58 Ответить
а, ще україна з самим ніщєбродським населенням.
але!
кількість елітних авто, та кількість спожитого дорогущого алкоголю, зашкалює.
про купи готівки наліком в мішках, взагалі мовчу....
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03.03.2026 15:09 Ответить
Я так і не почула скільки в нас фіктивних інвалідів серед дефективної прокуратури
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03.03.2026 15:07 Ответить
Цікаво,а в Києві раптом не викрили схему відправки на фронт реально хворих людей,яких ВЛК оформила придатними і які потім померли ( не загинули !!! ) від інфарктів,інсультів та інших проблем зі здоров'ям?! Здається це важливо...
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03.03.2026 15:35 Ответить
А коли мародерство шобли зупинять
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03.03.2026 16:50 Ответить
 
 