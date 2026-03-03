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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Полиция разоблачила чиновника медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции разоблачили чиновника медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов.

Фигурант был участником преступной группы, которая с мая 2024 года организовала механизм изготовления поддельных медицинских документов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Они становились основанием для прохождения военно-врачебных комиссий и исключения из воинского учета или незаконного выезда за границу. Услугами этой схемы воспользовались более 50 человек.

Схема предусматривала изготовление фиктивных выписок из историй болезни, эпикризов, направлений на ВЛК. На их основании в официальные материалы вносились ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных. В дальнейшем они получали справки о непригодности к службе с исключением из воинского учета.

Для координации действий участники использовали закрытую группу в мессенджере и действовали под вымышленными именами.

Фигурант, используя служебное положение, обеспечивал организацию оформления медицинских документов, прохождение обследований и военно-врачебных комиссий, что фактически позволяло легализовать фиктивные основания для освобождения от службы. Стоимость таких "услуг" составляла от 10 до 25 тысяч долларов в зависимости от срочности оформления.

В ходе дальнейшего расследования установлена причастность должностного лица военно-медицинского учреждения, который был одним из ключевых исполнителей схемы.

Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен.

полиция
полиция

Читайте: Чиновник военного госпиталя организовал схему по подделке справок для исключения из воинского учета, - Офис генпрокурора

Автор: 

больница (1449) Нацполиция (16969) суд (24727) уклонисты (1351)
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Топ комментарии
+7
Ні хуана собі тарифи підскочили!
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03.03.2026 14:22 Ответить
+6
Пересічний Микола в окопі окуєває
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03.03.2026 14:29 Ответить
+6
Кінець епохи бідності настав все як обіцяв потужний
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03.03.2026 14:31 Ответить
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Ухилянт в синій формі викрив іншого ухилянта за гроші, це потужно!
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03.03.2026 14:20 Ответить
синей форме?
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03.03.2026 15:24 Ответить
..я дальтоник(((
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03.03.2026 15:25 Ответить
Нігуя собі - за такі гроші шей не кожен ухилиться
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03.03.2026 14:21 Ответить
ВІП - тариф!
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03.03.2026 14:23 Ответить
Ні хуана собі тарифи підскочили!
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03.03.2026 14:22 Ответить
я щось нікуя не розумію. звідки у людей такі гроші налом?
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03.03.2026 14:26 Ответить
Кінець епохи бідності настав все як обіцяв потужний
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03.03.2026 14:31 Ответить
патріоти косяками пішли.
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03.03.2026 14:27 Ответить
Куди пішли?
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03.03.2026 14:31 Ответить
до відомостей досудового розслідування.
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03.03.2026 14:41 Ответить
І ти пішов разом з ними? Чи ти не патріот?
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03.03.2026 14:57 Ответить
Зрозумів. Почуття сарказму не всім властиво. Тут я не допоможу.
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03.03.2026 15:01 Ответить
Пересічний Микола в окопі окуєває
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03.03.2026 14:29 Ответить
Єдині в мінусі отакі Миколи і тараси які по півроку в окопах, хитрозаді мутять в тилу грошові схеми!
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03.03.2026 14:49 Ответить
...Oleksandr Valovyi - втік.

😒
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03.03.2026 14:33 Ответить
Втечі хабарника Трубіцина особисто тодішній голова ГУР Буданов посприяв.
"Такий лист був виданий на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше".
Коли настане "пізніше", питання до представника ГУР Андрія Юсова, котрий зробив таку заяву.
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03.03.2026 16:25 Ответить
Як за 4 роки тарифи на життя змінилися. Що то значить дефіцит - все по законах ринкової економіки.
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03.03.2026 14:33 Ответить
Всё таки дохера в Украине людей небедных, 25 штук баксов не каждый может из под подушки достать..
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03.03.2026 14:45 Ответить
Тобто, ринок послуг існує. Це ж Україна, тут інакше не буває 👌
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03.03.2026 14:53 Ответить
Я думаю у кого есть 25 тот уже давно уехал
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03.03.2026 14:58 Ответить
Ринок набирає обертів. Бізнес процвітає. Ціни ростуть. Всі задоволені, хоч і бувають деякі нюанси. Але то поточні витрати, в бізнесплані. Задоволені всі. Медики, поліція, прокуратура, прикордонники, спецслужби, тцк, командири...стрижуть капусту аж гай шумить.
Одне погано - бізнес може різко припинитись. Але вже прораховуються варіанти з новою перемінною.
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03.03.2026 15:24 Ответить
До Крупи навіть близько не дотягує, слабак!
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03.03.2026 16:19 Ответить
Якшо є цифра 25 - то платять українці. Не донатять на ЗСУ, а поки інші гинуть, то вони діють по заповіту верховної гниди - я, вам, ничего не должен. ....ітельна країна.
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03.03.2026 17:03 Ответить
 
 