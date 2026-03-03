Полиция разоблачила чиновника медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции разоблачили чиновника медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов.

Фигурант был участником преступной группы, которая с мая 2024 года организовала механизм изготовления поддельных медицинских документов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Они становились основанием для прохождения военно-врачебных комиссий и исключения из воинского учета или незаконного выезда за границу. Услугами этой схемы воспользовались более 50 человек.

Схема предусматривала изготовление фиктивных выписок из историй болезни, эпикризов, направлений на ВЛК. На их основании в официальные материалы вносились ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных. В дальнейшем они получали справки о непригодности к службе с исключением из воинского учета.

Для координации действий участники использовали закрытую группу в мессенджере и действовали под вымышленными именами.

Фигурант, используя служебное положение, обеспечивал организацию оформления медицинских документов, прохождение обследований и военно-врачебных комиссий, что фактически позволяло легализовать фиктивные основания для освобождения от службы. Стоимость таких "услуг" составляла от 10 до 25 тысяч долларов в зависимости от срочности оформления.

В ходе дальнейшего расследования установлена причастность должностного лица военно-медицинского учреждения, который был одним из ключевых исполнителей схемы.

Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен.









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