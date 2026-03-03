Чиновник военного госпиталя организовал схему по подделке справок для исключения из воинского учета, - Офис генпрокурора

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" раскрыта схема, по которой чиновник одного из подразделений организовывал оформление поддельных медицинских документов для получения заключений военно-врачебных комиссий (ВВК) о непригодности к службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

В 2024-2025 годах чиновник действовал совместно с другими лицами: одни подыскивали тех, кто хотел получить решение о непригодности, а другие изготавливали фальшивые справки с недостоверными диагнозами. Эти документы использовались для получения заключений ВВК и исключения лиц из воинского учета.

Читайте также: Фиктивная справка для ВВК за 10 000$: киевлянина задержали за подделку медицинских документов для уклонистов. ФОТОрепортаж

По данным следствия:

поддельные документы изготовлены в отношении 16 человек;

в 5 случаях решения ВЛК привели к исключению из воинского учета;

ориентировочная стоимость "услуг" составляла 3-4 тысячи долларов США.

Подозрение

26 февраля 2026 года, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 УК Украины.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 10 млн грн.

Читайте также: За деньги переводил военных с передовой в тыл: в Киеве будут судить главу гарнизонной ВЛК ГПСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж