Чиновник военного госпиталя организовал схему по подделке справок для исключения из воинского учета, - Офис генпрокурора
В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" раскрыта схема, по которой чиновник одного из подразделений организовывал оформление поддельных медицинских документов для получения заключений военно-врачебных комиссий (ВВК) о непригодности к службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Детали
В 2024-2025 годах чиновник действовал совместно с другими лицами: одни подыскивали тех, кто хотел получить решение о непригодности, а другие изготавливали фальшивые справки с недостоверными диагнозами. Эти документы использовались для получения заключений ВВК и исключения лиц из воинского учета.
По данным следствия:
- поддельные документы изготовлены в отношении 16 человек;
- в 5 случаях решения ВЛК привели к исключению из воинского учета;
- ориентировочная стоимость "услуг" составляла 3-4 тысячи долларов США.
Подозрение
26 февраля 2026 года, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 УК Украины.
Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 10 млн грн.
