Посадовець військового госпіталю організував схему з підробки довідок для виключення з військового обліку, - Офіс генпрокурора
У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" викрито схему, за якою посадовець одного з підрозділів організовував оформлення підроблених медичних документів для отримання висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) про непридатність до служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі
У 2024-2025 роках посадовець діяв спільно з іншими особами: одні підшуковували тих, хто хотів отримати рішення про непридатність, а інші виготовляли фальшиві довідки з недостовірними діагнозами. Ці документи використовувалися для отримання висновків ВЛК та виключення осіб з військового обліку.
За даними слідства:
- підроблені документи виготовлено щодо 16 осіб;
- у 5 випадках рішення ВЛК призвели до виключення з військового обліку;
- орієнтовна вартість "послуг" становила 3-4 тисячі доларів США.
Підозра
26 лютого 2026 року, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.
Прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави - 10 млн грн.
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