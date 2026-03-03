УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ухилення від мобілізації
1 961 4

Посадовець військового госпіталю організував схему з підробки довідок для виключення з військового обліку, - Офіс генпрокурора

Оновлення статусу обмежено придатного

У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" викрито схему, за якою посадовець одного з підрозділів організовував оформлення підроблених медичних документів для отримання висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) про непридатність до служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

У 2024-2025 роках посадовець діяв спільно з іншими особами: одні підшуковували тих, хто хотів отримати рішення про непридатність, а інші виготовляли фальшиві довідки з недостовірними діагнозами. Ці документи використовувалися для отримання висновків ВЛК та виключення осіб з військового обліку.

Також читайте: Фіктивна довідка для ВЛК за 10 000$: киянина затримали за підробку медичних документів для ухилянтів. ФОТОрепортаж

За даними слідства:

  • підроблені документи виготовлено щодо 16 осіб;
  • у 5 випадках рішення ВЛК призвели до виключення з військового обліку;
  • орієнтовна вартість "послуг" становила 3-4 тисячі доларів США.

Підозра 

26 лютого 2026 року, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави - 10 млн грн.

Також читайте: За гроші переводив військових з передової у тил: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК ДПСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

лікарня (1395) Київ (20848) ухилянти (1421) військово-лікарська комісія (259)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі почули великі гроші - тому й розвелося Круп
показати весь коментар
03.03.2026 13:16 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2026 13:22 Відповісти
Тягнуть, крадуть, мутять хто скільки може і на всьому, корупція просто всюди.
показати весь коментар
03.03.2026 13:40 Відповісти
"орієнтовна вартість "послуг" становила 3-4 тисячі доларів США. " -демпінгом займалися,на тому і погоріли
показати весь коментар
03.03.2026 13:48 Відповісти
 
 