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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Поліція викрила посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції викрили посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів.

Фігурант був учасником злочинної групи, яка з травня 2024 року організувала механізм виготовлення підроблених медичних документів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

Вони ставали підставою для проходження військово-лікарських комісій та виключення з військового обліку або незаконного виїзду за кордон. Послугами цієї схеми скористалися понад 50 осіб.

Схема передбачала виготовлення фіктивних виписок з історій хвороб, епікризів, направлень на ВЛК. На їхній підставі до офіційних матеріалів вносилися неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов'язаних. Надалі вони отримували довідки про непридатність до служби з виключенням з військового обліку.

Для координації дій учасники використовували закриту групу у месенджері та діяли під вигаданими іменами.

Фігурант, використовуючи службове становище, забезпечував організацію оформлення медичних документів, проходження обстежень та військово-лікарських комісій, що фактично дозволяло легалізувати фіктивні підстави для звільнення від служби. Вартість таких "послуг" становила від 10 до 25 тисяч доларів залежно від терміновості оформлення.

Під час подальшого розслідування встановлено причетність посадовця військово-медичного закладу, який був одним із ключових виконавців схеми.

Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 8 мільйонів гривень.

поліціЯ
поліціЯ

Читайте: Посадовець військового госпіталю організував схему з підробки довідок для виключення з військового обліку, - Офіс генпрокурора

Автор: 

лікарня (1395) Нацполіція (15747) суд (11923) ухилянти (1421)
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Топ коментарі
+7
Ні хуана собі тарифи підскочили!
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03.03.2026 14:22 Відповісти
+6
Пересічний Микола в окопі окуєває
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03.03.2026 14:29 Відповісти
+6
Кінець епохи бідності настав все як обіцяв потужний
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03.03.2026 14:31 Відповісти
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Ухилянт в синій формі викрив іншого ухилянта за гроші, це потужно!
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03.03.2026 14:20 Відповісти
синей форме?
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03.03.2026 15:24 Відповісти
..я дальтоник(((
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03.03.2026 15:25 Відповісти
Нігуя собі - за такі гроші шей не кожен ухилиться
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03.03.2026 14:21 Відповісти
ВІП - тариф!
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03.03.2026 14:23 Відповісти
Ні хуана собі тарифи підскочили!
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03.03.2026 14:22 Відповісти
я щось нікуя не розумію. звідки у людей такі гроші налом?
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03.03.2026 14:26 Відповісти
Кінець епохи бідності настав все як обіцяв потужний
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03.03.2026 14:31 Відповісти
патріоти косяками пішли.
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03.03.2026 14:27 Відповісти
Куди пішли?
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03.03.2026 14:31 Відповісти
до відомостей досудового розслідування.
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03.03.2026 14:41 Відповісти
І ти пішов разом з ними? Чи ти не патріот?
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03.03.2026 14:57 Відповісти
Зрозумів. Почуття сарказму не всім властиво. Тут я не допоможу.
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03.03.2026 15:01 Відповісти
Пересічний Микола в окопі окуєває
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03.03.2026 14:29 Відповісти
Єдині в мінусі отакі Миколи і тараси які по півроку в окопах, хитрозаді мутять в тилу грошові схеми!
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03.03.2026 14:49 Відповісти
...Oleksandr Valovyi - втік.

😒
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03.03.2026 14:33 Відповісти
Втечі хабарника Трубіцина особисто тодішній голова ГУР Буданов посприяв.
"Такий лист був виданий на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше".
Коли настане "пізніше", питання до представника ГУР Андрія Юсова, котрий зробив таку заяву.
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03.03.2026 16:25 Відповісти
Як за 4 роки тарифи на життя змінилися. Що то значить дефіцит - все по законах ринкової економіки.
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03.03.2026 14:33 Відповісти
Всё таки дохера в Украине людей небедных, 25 штук баксов не каждый может из под подушки достать..
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03.03.2026 14:45 Відповісти
Тобто, ринок послуг існує. Це ж Україна, тут інакше не буває 👌
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03.03.2026 14:53 Відповісти
Я думаю у кого есть 25 тот уже давно уехал
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03.03.2026 14:58 Відповісти
Ринок набирає обертів. Бізнес процвітає. Ціни ростуть. Всі задоволені, хоч і бувають деякі нюанси. Але то поточні витрати, в бізнесплані. Задоволені всі. Медики, поліція, прокуратура, прикордонники, спецслужби, тцк, командири...стрижуть капусту аж гай шумить.
Одне погано - бізнес може різко припинитись. Але вже прораховуються варіанти з новою перемінною.
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03.03.2026 15:24 Відповісти
До Крупи навіть близько не дотягує, слабак!
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03.03.2026 16:19 Відповісти
Якшо є цифра 25 - то платять українці. Не донатять на ЗСУ, а поки інші гинуть, то вони діють по заповіту верховної гниди - я, вам, ничего не должен. ....ітельна країна.
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03.03.2026 17:03 Відповісти
 
 