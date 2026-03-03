Поліція викрила посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції викрили посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів.

Фігурант був учасником злочинної групи, яка з травня 2024 року організувала механізм виготовлення підроблених медичних документів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

Вони ставали підставою для проходження військово-лікарських комісій та виключення з військового обліку або незаконного виїзду за кордон. Послугами цієї схеми скористалися понад 50 осіб.

Схема передбачала виготовлення фіктивних виписок з історій хвороб, епікризів, направлень на ВЛК. На їхній підставі до офіційних матеріалів вносилися неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов'язаних. Надалі вони отримували довідки про непридатність до служби з виключенням з військового обліку.

Для координації дій учасники використовували закриту групу у месенджері та діяли під вигаданими іменами.

Фігурант, використовуючи службове становище, забезпечував організацію оформлення медичних документів, проходження обстежень та військово-лікарських комісій, що фактично дозволяло легалізувати фіктивні підстави для звільнення від служби. Вартість таких "послуг" становила від 10 до 25 тисяч доларів залежно від терміновості оформлення.

Під час подальшого розслідування встановлено причетність посадовця військово-медичного закладу, який був одним із ключових виконавців схеми.

Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 8 мільйонів гривень.









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