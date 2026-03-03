У Києві викрили схему з фіктивною інвалідністю для ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж
Вигадана інвалідність із "легальним" пенсійним забезпеченням: у Києві Нацполіція викрила ділка на незаконних оборудках.
Фігурант обіцяв чоловікам призовного віку повний пакет "послуг" для зняття з військового обліку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він гарантував фіктивне проведення операції, оформлення підробленої медичної документації та встановлення групи інвалідності.
У подальшому організацію виключення "клієнта" з військового обліку за станом здоров’я. За свої "послуги" він просив 21 тисячу доларів.
Чоловік запевняв, що всіма етапами процесу нібито займатимуться перевірені особи серед працівників медзакладів, членів експертних команд, комісій ВЛК та посадовців інших державних установ, гарантуючи швидкий і стовідсотковий результат.
Працівники внутрішньої безпеки поліції задокументували протиправну діяльність ділка та затримали його одразу після отримання обумовленої суми.
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2. Съеденый брат Порошенко.
3. Двушечка на Москву.
Два утверждения ложные. Какие?
але!
кількість елітних авто, та кількість спожитого дорогущого алкоголю, зашкалює.
про купи готівки наліком в мішках, взагалі мовчу....