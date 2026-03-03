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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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У Києві викрили схему з фіктивною інвалідністю для ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Вигадана інвалідність із "легальним" пенсійним забезпеченням: у Києві Нацполіція викрила ділка на незаконних оборудках.

Фігурант обіцяв чоловікам призовного віку повний пакет "послуг" для зняття з військового обліку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він гарантував фіктивне проведення операції, оформлення підробленої медичної документації та встановлення групи інвалідності.

У подальшому організацію виключення "клієнта" з військового обліку за станом здоров’я. За свої "послуги" він просив 21 тисячу доларів.

Чоловік запевняв, що всіма етапами процесу нібито займатимуться перевірені особи серед працівників медзакладів, членів експертних команд, комісій ВЛК та посадовців інших державних установ, гарантуючи швидкий і стовідсотковий результат.

Працівники внутрішньої безпеки поліції задокументували протиправну діяльність ділка та затримали його одразу після отримання обумовленої суми.

поліція
поліція
поліція

Читайте: Поліція викрила посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20848) Нацполіція (15747) ухилянти (1421)
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Топ коментарі
+13
Про двушки на москву коли будете викривати?
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03.03.2026 14:57 Відповісти
+11
Я так і не почула скільки в нас фіктивних інвалідів серед дефективної прокуратури
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03.03.2026 15:07 Відповісти
+9
В Україні рабства немає, ходять ото тільки грошима розкидаються незрозуміло чого.
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03.03.2026 14:58 Відповісти
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Про двушки на москву коли будете викривати?
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03.03.2026 14:57 Відповісти
Не на часі.
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03.03.2026 14:58 Відповісти
ніколи
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03.03.2026 14:58 Відповісти
1. Золотой унитаз Януковича.
2. Съеденый брат Порошенко.
3. Двушечка на Москву.
Два утверждения ложные. Какие?
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03.03.2026 15:46 Відповісти
З'їдений унітаз Януковича і Золотий брат Порошенка?
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03.03.2026 17:39 Відповісти
+++
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03.03.2026 18:23 Відповісти
В Україні рабства немає, ходять ото тільки грошима розкидаються незрозуміло чого.
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03.03.2026 14:58 Відповісти
а, ще україна з самим ніщєбродським населенням.
але!
кількість елітних авто, та кількість спожитого дорогущого алкоголю, зашкалює.
про купи готівки наліком в мішках, взагалі мовчу....
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03.03.2026 15:09 Відповісти
Я так і не почула скільки в нас фіктивних інвалідів серед дефективної прокуратури
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03.03.2026 15:07 Відповісти
Цікаво,а в Києві раптом не викрили схему відправки на фронт реально хворих людей,яких ВЛК оформила придатними і які потім померли ( не загинули !!! ) від інфарктів,інсультів та інших проблем зі здоров'ям?! Здається це важливо...
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03.03.2026 15:35 Відповісти
А коли мародерство шобли зупинять
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03.03.2026 16:50 Відповісти
 
 