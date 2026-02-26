Столичная бригада передала бойцам 112-й бригады ТрО почти 2000 БПЛА, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады бойцам 112-й бригады ТрО почти 2000 беспилотников.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь для 112-й бригады ТрО
"Новую партию помощи передали нашим защитникам. От громады столицы бойцы 112-й бригады Теробороны Киева получили еще 1925 БПЛА различных типов. В частности, 1250 ударных FPV-дронов, 450 дневных Mavic, 180 дронов-перехватчиков, 35 тяжелых бомберов, 10 самолетов-разведчиков", - написал Виталий Кличко.
Вместе с дронами мэр передал защитникам 15 наземных станций управления дронами-перехватчиками.
Кличко также сообщил, сколько средств столица выделила в этом году на помощь 112-й бригаде ТрО.
"С начала этого года из столичного бюджета 112-й бригаде на оснащение город выделил 100 млн грн. Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.
Поддержка других подразделений
Он напомнил, что на прошлой неделе передал от громады столицы бойцам 25 Киевской бригады имени князя Аскольда НГУ 1200 мультироторных систем. В частности, 620 дронов-перехватчиков, которые помогают защищать небо над Киевом.
- Ранее сообщалось, что в 2025 году Киев отправил на передовую 70 000 БПЛА и 350 систем РЭБ.
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