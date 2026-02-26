Столична громада передала бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж
Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників.
Про це він повідомив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога для 112-ї бригади ТрО
"Нову партію допомоги передали нашим захисникам. Від громади столиці бійці 112-ї бригади Тероборони Києва отримали ще 1925 БпЛА різних типів. Зокрема, 1250 ударних FPV-дронів, 450 денних Mavic, 180 дронів-перехоплювачів, 35 важких бомберів, 10 літаків-розвідників", - написав Віталій Кличко.
Разом з дронами мер передав захисникам 15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.
Кличко також повідомив, скільки коштів столиця виділила цього року на допомогу 112 бригаді ТрО.
"Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн. Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості", - наголосив мер.
Підтримка інших підрозділів
Він нагадав, що минулого тижня передав від громади столиці бійцям 25 Київської бригади імені князя Аскольда НГУ 1200 мультироторних систем. Зокрема, 620 дронів-перехоплювачів, які допомагають захищати небо над Києвом.
- Раніше повідомлялося, що у 2025 році Київ відправив на передову 70 000 БпЛА та 350 систем РЕБ.
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