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Новини Фото Військова допомога Україні
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Столична громада передала бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж

Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога для 112-ї бригади ТрО

"Нову партію допомоги передали нашим захисникам. Від громади столиці бійці 112-ї бригади Тероборони Києва отримали ще 1925 БпЛА різних типів. Зокрема, 1250 ударних FPV-дронів, 450 денних Mavic, 180 дронів-перехоплювачів, 35 важких бомберів, 10 літаків-розвідників", - написав Віталій Кличко.

Разом з дронами мер передав захисникам 15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.

Кличко також повідомив, скільки коштів столиця виділила цього року на допомогу 112 бригаді ТрО.

"Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн. Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості", - наголосив мер.

Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників

Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників

Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників

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Підтримка інших підрозділів

Він нагадав, що минулого тижня передав від громади столиці бійцям 25 Київської бригади імені князя Аскольда НГУ 1200 мультироторних систем. Зокрема, 620 дронів-перехоплювачів, які допомагають захищати небо над Києвом.

  • Раніше повідомлялося, що у 2025 році Київ відправив на передову 70 000 БпЛА та 350 систем РЕБ.

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Кличко Віталій (3572) допомога (9178) дрони (8331)
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В мене одне питання - чому його немає в рейтингах в кандидатах на Президента України? Навіть білецький - і той є!
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26.02.2026 19:52 Відповісти
тому що, в нас умний нарід поставив на друге місце Усика, а на третє Буданова, но є ще в них Арестович....нарід не виліковний нажаль.
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26.02.2026 20:30 Відповісти
 
 