Столична громада передала бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 112 бригади ТрО майже 2000 безпілотників.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога для 112-ї бригади ТрО

"Нову партію допомоги передали нашим захисникам. Від громади столиці бійці 112-ї бригади Тероборони Києва отримали ще 1925 БпЛА різних типів. Зокрема, 1250 ударних FPV-дронів, 450 денних Mavic, 180 дронів-перехоплювачів, 35 важких бомберів, 10 літаків-розвідників", - написав Віталій Кличко.

Разом з дронами мер передав захисникам 15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.

Кличко також повідомив, скільки коштів столиця виділила цього року на допомогу 112 бригаді ТрО.

"Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн. Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості", - наголосив мер.

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Підтримка інших підрозділів

Він нагадав, що минулого тижня передав від громади столиці бійцям 25 Київської бригади імені князя Аскольда НГУ 1200 мультироторних систем. Зокрема, 620 дронів-перехоплювачів, які допомагають захищати небо над Києвом.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Київ відправив на передову 70 000 БпЛА та 350 систем РЕБ.

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