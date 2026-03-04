Ар’єв пояснив, чому влада не допомагатиме столиці готуватись до холодів: заради політичної боротьби візьмуть в заручники всіх киян

Влада відмовилась допомагати столиці у підготовці до наступної зими, щоб мати привід "топтати мера Києва". Взяти в заручники всю столицю заради політичної боротьби - одна з найцинічніших дій.

Про це заявив народний депутат Володимир Ар’єв, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Це так обурює, що влада робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка. Столиця щойно пережила холодну і темну зиму, ситуація з енергетикою була однією з найгірших в Україні, але Київ став єдиним містом, якому РНБО на чолі із Зеленським відмовила у плані стійкості для наступної зими. Єдиним! Тобто хай кияни далі мерзнуть і сидять без світла, головне щоб вся ця ОПшна медіа-шушера мала привід топтати мера Києва", - написав Ар’єв.

Він назвав це рішення "однією з найцинічніших дій" влади.

"Постійно забирати зі столиці додаткові мільярди в бюджет - це без проблем, але уряд не допомагатиме Києву готуватись до холодів? Така собі "справедливість". Це одна з найцинічніших дій влади на чолі із Зеленським, коли в заручники готові взяти всю столицю заради персональної політичної боротьби", - наголосив Ар’єв.

Нардеп також пояснив, чому Київ не зможе самостійно вирішити енергетичні проблеми, спричинені російськими обстрілами.

За його словами, по-перше, власних ТЕЦ Києву ніколи не вистачало. Електроенергія в столицю йде з атомних станцій. Енергорозподільчі вузли розташовані на території області і належать Укренерго, тому місто не може там нічого робити.

Дивіться також: На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО

Також жодна комунальна система у світі не здатна самостійно перейти на когенерацію, констатував нардеп.

"Треба ще вчора було готувати газові, електричні та теплові мережі до підключення установок з виробництва електроенергії і тепла. Те, що саботував колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко. Це настільки масштабна робота для міста у 3,5 мільйони мешканців, що жодна комунальна система у світі не впорається з таким завданням самостійно. Але влада не зважає на це", - наголосив Ар’єв.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Мер Києва Віталій Кличко назвав рішення влади не допомагати столиці політично вмотивованим.

Читайте також: Уряд вчасно отримав пропозиції Києва до плану енергостійкості, - заступник Кличка показав відкриту частину документа