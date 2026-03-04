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Ар’єв пояснив, чому влада не допомагатиме столиці готуватись до холодів: заради політичної боротьби візьмуть в заручники всіх киян

Ар’єв: Влада бере киян у заручники заради боротьби з Кличком

Влада відмовилась допомагати столиці у підготовці до наступної зими, щоб мати привід "топтати мера Києва". Взяти в заручники всю столицю заради політичної боротьби - одна з найцинічніших дій.

Про це заявив народний депутат Володимир Ар’єв, передає Цензор.НЕТ.

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"Це так обурює, що влада робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка. Столиця щойно пережила холодну і темну зиму, ситуація з енергетикою була однією з найгірших в Україні, але Київ став єдиним містом, якому РНБО на чолі із Зеленським відмовила у плані стійкості для наступної зими. Єдиним! Тобто хай кияни далі мерзнуть і сидять без світла, головне щоб вся ця ОПшна медіа-шушера мала привід топтати мера Києва", - написав Ар’єв.

Він назвав це рішення "однією з найцинічніших дій" влади.

"Постійно забирати зі столиці додаткові мільярди в бюджет - це без проблем, але уряд не допомагатиме Києву готуватись до холодів? Така собі "справедливість". Це одна з найцинічніших дій влади на чолі із Зеленським, коли в заручники готові взяти всю столицю заради персональної політичної боротьби", - наголосив Ар’єв.

Нардеп також пояснив, чому Київ не зможе самостійно вирішити енергетичні проблеми, спричинені російськими обстрілами.

За його словами, по-перше, власних ТЕЦ Києву ніколи не вистачало. Електроенергія в столицю йде з атомних станцій. Енергорозподільчі вузли розташовані на території області і належать Укренерго, тому місто не може там нічого робити.

Дивіться також: На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО

Також жодна комунальна система у світі не здатна самостійно перейти на когенерацію, констатував нардеп.

"Треба ще вчора було готувати газові, електричні та теплові мережі до підключення установок з виробництва електроенергії і тепла. Те, що саботував колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко. Це настільки масштабна робота для міста у 3,5 мільйони мешканців, що жодна комунальна система у світі не впорається з таким завданням самостійно. Але влада не зважає на це", - наголосив Ар’єв.

Що передувало

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
  • Мер Києва Віталій Кличко назвав рішення влади не допомагати столиці політично вмотивованим.

Читайте також: Уряд вчасно отримав пропозиції Києва до плану енергостійкості, - заступник Кличка показав відкриту частину документа

Автор: 

Ар’єв Володимир (350) Київ (20855) Кличко Віталій (3574) РНБО (2299)
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Топ коментарі
+15
хто б сумнівався що Зеля ***...й п.....с, окрім себе коханого любить ще дерьмака
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04.03.2026 18:12 Відповісти
+8
та ці зеленські манці, не проканають у киян ...це спрацює взагалі проти мафії зеленського , києвляни не можуть бути завжди в масовій ейфорії ,як в 2019р до 🤡....
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04.03.2026 18:13 Відповісти
+5
Піймайте Ермака і зробіть в ньому більше дирок от і все
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04.03.2026 18:17 Відповісти
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хто б сумнівався що Зеля ***...й п.....с, окрім себе коханого любить ще дерьмака
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04.03.2026 18:12 Відповісти
та ці зеленські манці, не проканають у киян ...це спрацює взагалі проти мафії зеленського , києвляни не можуть бути завжди в масовій ейфорії ,як в 2019р до 🤡....
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04.03.2026 18:13 Відповісти
....манці люди жорстокі, хитрі, і без емпатії до українців. Що завгодно, хоть голодомори, хоть холодомори і все таке, аби викликати невдоволення населення, упокорити, і нарешті посадити в Києві свою людину. Бо: 'жалок паяц на тронє короля'. Але біди носії міндічгейту наробили і нароблять ще багато І не тільки в енергетиці столиці.
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04.03.2026 18:41 Відповісти
та хтілося би ,шоб світський Київ ,вже взявся за розум ... на ризикувати, нема часу . 🤡 🤡 , ⛷,🥊🥊, повині бути не на президентських посадах , експеримент з "новими ліцамі" , дорого обійшовся для України !!!...
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04.03.2026 19:27 Відповісти
Піймайте Ермака і зробіть в ньому більше дирок от і все
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04.03.2026 18:17 Відповісти
Тобто ситуація у Києві з енерго теплопостачанням на 73% штучна...?
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04.03.2026 18:29 Відповісти
Абсолютна брехня !
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04.03.2026 18:34 Відповісти
Значить "зелена падаль" є Вороги Київлян. Робимо "висновки"
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04.03.2026 18:36 Відповісти
Давно зробили.
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04.03.2026 18:45 Відповісти
Киян
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04.03.2026 19:46 Відповісти
Все воно начебто і складно звучить, але пану Кличку вже давно щось "заважає" виконувати свої прямі обов'язки мера. Лише зі схематозом у будівельній та земельній сфері усе стабільно добре.
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04.03.2026 18:46 Відповісти
Это ж на сколько нужно быть ущербными чтобы считат боксера своим главным конкурентом и топит его вместе в населением 3х миллионного города)
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04.03.2026 18:54 Відповісти
Відключай їм Віталя каналізацію в урядовому кварталі.Нехай серуть у пакети.
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04.03.2026 20:14 Відповісти
Потужний устроїв терор
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04.03.2026 21:00 Відповісти
Тоді навіщо нам така влада? Банкова зовсім поруч, якщо що.
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04.03.2026 21:25 Відповісти
Зельцману це не вперше! Його руки і так по лікті в крові українців. Так що не дивуйтесь, гнида є гнида. Я думаю жодний киянин не буде голосувати за Зельцмана та його поплічників...
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04.03.2026 22:26 Відповісти
 
 