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Новини Захист критичної інфраструктури
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Уряд вчасно отримав пропозиції Києва до плану енергостійкості, - заступник Кличка показав відкриту частину документа

Київ представив план енергетичної стійкості на засіданні РНБО

Київ вчасно подав профільному міністерству пропозиції до плану енергетичної стійкості та представив їх на засіданні РНБО.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв та оприлюднив відкриту частину документу, яка не містить інформації з обмеженим доступом, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це - лише частина енергоплану стійкості столиці. Та його частина, що може бути оприлюднена, оскільки сам документ містить інформацію з обмеженим доступом. Увесь масив заходів плану ми представили сьогодні на засіданні РНБО, тому всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними", - заявив Петро Пантелеєв.

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

Пропозиції Києва до плану енергостійкості

План енергостійкості

Він зазначив, що план енергостійкості Києва тепер доведеться коригувати, оскільки на засіданні РНБО затвердили плани для всіх обласних центрів, окрім столиці.

"План тепер доведеться коригувати, бо допомогу держава в своїй частині виконання плану поки не обіцяє…", - зазначив Пантелеєв.

Відкрита частина плану містить ключові пропозиції щодо посилення захисту критичної інфраструктури столиці, резервування об’єктів енергетики, забезпечення стабільної роботи теплопостачання та водопостачання, а також параметри фінансування та дефіциту за окремими напрямами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко прокоментував засідання РНБО з питань енергостійкості міст: "Нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть"

Автор: 

Київ (20848) РНБО (2299) енергетика (3841) Пантелєєв Сергій (10)
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Зе влада вважає, якщо не вчасно подано документи, то нехай мешканці міста мерзнуть по....уй на них ?
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03.03.2026 21:14 Відповісти
А чому тут відморизився очільник київської адміністрації ставленик паяца, так званий, ткаченко (насправді 100% мамєдов)? Усі інші плани представляли очільники військових адміністрацій.
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03.03.2026 21:14 Відповісти
А тому, що у Зеленського постійно козли відпущення, як не Порошенко, так Кличко. А якби сидів в КМДА його Мамєдов, чи не дай бог якісь верещуни -то навіть з нинішньою зовсім не простою ситуацією, все було б ОК. Ніяких претензій.
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03.03.2026 22:41 Відповісти
знову буде битва за Київ , Мері Попінс ще раз попробує
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03.03.2026 21:17 Відповісти
**** це, а не президент! Гнида із смичком...
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03.03.2026 22:09 Відповісти
 
 