Правительство своевременно получило предложения Киева к плану энергоустойчивости, - заместитель Кличко показал открытую часть документа

Киев своевременно подал профильному министерству предложения к плану энергетической устойчивости и представил их на заседании СНБО.

Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев и обнародовал открытую часть документа, которая не содержит информации с ограниченным доступом, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это - лишь часть энергоплана устойчивости столицы. Та часть, которая может быть обнародована, поскольку сам документ содержит информацию с ограниченным доступом. Весь массив мероприятий плана мы представили сегодня на заседании СНБО, поэтому все упреки в якобы неподготовленности столицы являются как минимум странными и безосновательными", - заявил Петр Пантелеев.

Он отметил, что план энергоустойчивости Киева теперь придется корректировать, поскольку на заседании СНБО утвердили планы для всех областных центров, кроме столицы.

"План теперь придется корректировать, потому что помощь государство в своей части выполнения плана пока не обещает..." - отметил Пантелеев.

Открытая часть плана содержит ключевые предложения по усилению защиты критической инфраструктуры столицы, резервированию объектов энергетики, обеспечению стабильной работы теплоснабжения и водоснабжения, а также параметры финансирования и дефицита по отдельным направлениям.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко прокомментировал заседание СНБО по вопросам энергоустойчивости городов: "Нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать"