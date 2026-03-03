РУС
Правительство своевременно получило предложения Киева к плану энергоустойчивости, - заместитель Кличко показал открытую часть документа

Киев представил план энергетической устойчивости на заседании СНБО

Киев своевременно подал профильному министерству предложения к плану энергетической устойчивости и представил их на заседании СНБО.

Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев и обнародовал открытую часть документа, которая не содержит информации с ограниченным доступом, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - лишь часть энергоплана устойчивости столицы. Та часть, которая может быть обнародована, поскольку сам документ содержит информацию с ограниченным доступом. Весь массив мероприятий плана мы представили сегодня на заседании СНБО, поэтому все упреки в якобы неподготовленности столицы являются как минимум странными и безосновательными", - заявил Петр Пантелеев.

План энергоустойчивости

Он отметил, что план энергоустойчивости Киева теперь придется корректировать, поскольку на заседании СНБО утвердили планы для всех областных центров, кроме столицы.

"План теперь придется корректировать, потому что помощь государство в своей части выполнения плана пока не обещает..." - отметил Пантелеев.

Открытая часть плана содержит ключевые предложения по усилению защиты критической инфраструктуры столицы, резервированию объектов энергетики, обеспечению стабильной работы теплоснабжения и водоснабжения, а также параметры финансирования и дефицита по отдельным направлениям.

Зе влада вважає, якщо не вчасно подано документи, то нехай мешканці міста мерзнуть по....уй на них ?
03.03.2026 21:14 Ответить
А чому тут відморизився очільник київської адміністрації ставленик паяца, так званий, ткаченко (насправді 100% мамєдов)? Усі інші плани представляли очільники військових адміністрацій.
03.03.2026 21:14 Ответить
знову буде битва за Київ , Мері Попінс ще раз попробує
03.03.2026 21:17 Ответить
а неважливо вчасно чи ні ..

Оманська ZеГнида мстива ница істота яка ненавидить Кличка .. і буде робити все аби віджати Київ.
03.03.2026 21:43 Ответить
а есть ещё и закрыта частына? это кто в тендерах и какой занесут кэшбэк, да гниды неКиевские?
03.03.2026 21:58 Ответить
 
 