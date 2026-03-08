Кличко созывает на понедельник Киевсовет на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть план энергоустойчивости столицы

В понедельник, 9 марта, Киевсовет соберется на внеочередное заседание. На нем рассмотрят план энергоустойчивости Киева, который центральная власть отказалась включить в общий бюджет помощи.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Киевсовет соберется на заседание

"Центральная власть наш план не учла в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, снова политика... В СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Поэтому корректируем те планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. То есть столица должна сформировать поэтапный план энергоустойчивости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму. В понедельник Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект плана энергоустойчивости столицы", - отметил Кличко.

Но при этом он подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур.

Кличко напомнил, что все планы других городов подписаны главами областных военных администраций, а в столице заставляют подписать мэра, но он может это сделать только после согласования с Киевсоветом.

Он отметил, что все обвинения о неподготовленности плана энергоустойчивости Киева являются безосновательными - предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий.

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.

Виталий Кличко назвал решение властей не помогать столице политически мотивированным.

