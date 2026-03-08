Кличко созывает на понедельник Киевсовет на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть план энергоустойчивости столицы
В понедельник, 9 марта, Киевсовет соберется на внеочередное заседание. На нем рассмотрят план энергоустойчивости Киева, который центральная власть отказалась включить в общий бюджет помощи.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Киевсовет соберется на заседание
"Центральная власть наш план не учла в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, снова политика... В СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Поэтому корректируем те планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. То есть столица должна сформировать поэтапный план энергоустойчивости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму. В понедельник Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект плана энергоустойчивости столицы", - отметил Кличко.
Но при этом он подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур.
Кличко напомнил, что все планы других городов подписаны главами областных военных администраций, а в столице заставляют подписать мэра, но он может это сделать только после согласования с Киевсоветом.
Он отметил, что все обвинения о неподготовленности плана энергоустойчивости Киева являются безосновательными - предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий.
Что предшествовало
"Ми,
ніколай ІІЗЄлєнський не забезпечили столичний пєтроградКиїв дровами та хлібом..."
і почалась "гульня" 1917 року....
тільки кончений ідіот не турбується про місце свого перебування - столицю
натомість кияни завжди "любили" правителів, починаючи з Київської Русі...
.
.