395 13

Кличко созывает на понедельник Киевсовет на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть план энергоустойчивости столицы

Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета

В понедельник, 9 марта, Киевсовет соберется на внеочередное заседание. На нем рассмотрят план энергоустойчивости Киева, который центральная власть отказалась включить в общий бюджет помощи.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ. 

Киевсовет соберется на заседание 

"Центральная власть наш план не учла в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, снова политика... В СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Поэтому корректируем те планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. То есть столица должна сформировать поэтапный план энергоустойчивости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму. В понедельник Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект плана энергоустойчивости столицы", - отметил Кличко.

Но при этом он подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур.

Кличко напомнил, что все планы других городов подписаны главами областных военных администраций, а в столице заставляют подписать мэра, но он может это сделать только после согласования с Киевсоветом.

Он отметил, что все обвинения о неподготовленности плана энергоустойчивости Киева являются безосновательными - предложения к плану были своевременно поданы в Министерство развития громад и территорий.

Читайте также: Ареев объяснил, почему власть не будет помогать столице готовиться к холодам: ради политической борьбы возьмут в заложники всех киевлян

Что предшествовало 

  • Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.
  • Виталий Кличко назвал решение властей не помогать столице политически мотивированным.

Читайте также: Правительство вовремя получило предложения Киева к плану энергоустойчивости, - заместитель Кличко показал открытую часть документа



+4
08.03.2026 19:52 Ответить
08.03.2026 19:52 Ответить
+4
ЗеЧмо навмисно розколює суспільство. Після осианньої соціологіїї вирішив не загравати з киянами, а подзюрити їм в очі.
08.03.2026 19:56 Ответить
08.03.2026 19:56 Ответить
+4
Віталік, тримайся.....
08.03.2026 19:59 Ответить
08.03.2026 19:59 Ответить
О, нарешті! Почнуть дути на воду.
08.03.2026 19:45 Ответить
08.03.2026 19:45 Ответить
хтось дує, а хтось НЕ лікується:

"Ми, ніколай ІІ ЗЄлєнський не забезпечили столичний пєтроград Київ дровами та хлібом..."
і почалась "гульня" 1917 року....

тільки кончений ідіот не турбується про місце свого перебування - столицю

натомість кияни завжди "любили" правителів, починаючи з Київської Русі...

.
08.03.2026 20:13 Ответить
08.03.2026 20:13 Ответить
08.03.2026 19:52 Ответить
08.03.2026 19:52 Ответить
Не пройшло і пів року, Віталік як завжди швидкого реагування....
08.03.2026 19:52 Ответить
08.03.2026 19:52 Ответить
З мовчазної згоди кличка і Ко., забудовник готується знищити Протасів Яр!, захистити який, боксер пообіцяв Роману Ратушному, особисто...
08.03.2026 19:54 Ответить
08.03.2026 19:54 Ответить
Віталік хазяїн свого слова, захотів дав слово, захотів забрав назад
08.03.2026 20:00 Ответить
08.03.2026 20:00 Ответить
пуки в калюжу знатні

.
08.03.2026 20:16 Ответить
08.03.2026 20:16 Ответить
прямо как зеленский к войне готовился, ставь минору и ни о чем не думай
08.03.2026 19:54 Ответить
08.03.2026 19:54 Ответить
ЗеЧмо навмисно розколює суспільство. Після осианньої соціологіїї вирішив не загравати з киянами, а подзюрити їм в очі.
08.03.2026 19:56 Ответить
08.03.2026 19:56 Ответить
Віталік, тримайся.....
08.03.2026 19:59 Ответить
08.03.2026 19:59 Ответить
Гарне фото.Коли настане цей день,щоб вишвирнути?
08.03.2026 20:00 Ответить
08.03.2026 20:00 Ответить
Збери сесію, щоб відстояти Протасів Яр. Досить барижити. Коли ти вже нажерешся?
08.03.2026 20:02 Ответить
08.03.2026 20:02 Ответить
Кличко ніколи не був "господарником" і досі не навчився керувати міською інфраструктурою. Він вчився бити пики на стрілках у Рибки, красти у Бакая і списувати мільйони на фіктивні капремонти житла у Омельченко. І він зраджував всіх своїх спонсорів. Завжди. Я за нього не голосував бо знаю його біографію. Він, як не командний спортсмен, завжди власні інтереси ставив понад суспільні.
08.03.2026 20:20 Ответить
08.03.2026 20:20 Ответить
 
 