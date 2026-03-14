Умеров будет контролировать реализацию решения СНБО относительно планов устойчивости регионов и отдельных городов, — указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов".

Об этом говорится в указе главы государства №239/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 14 марта 2026 года.

В решении СНБО от 3 марта предусмотрено утверждение Комплексных планов устойчивости для регионов и отдельных городов.

Поручение

Кабинету Министров поручено создать координационный центр по реализации Комплексных планов под председательством премьер-министра Украины.

"Киевскому городскому голове, главе Киевской городской государственной администрации в недельный срок представить Кабинету Министров Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины утвержденный Комплексный план устойчивости города Киева", — говорится в решении СНБО.

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".

10 марта Киевсовет 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.

