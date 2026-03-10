Киевсовет поддержал план энергоустойчивости города - Кличко рассказал, что он предусматривает
Киевсовет сегодня 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривает план энергоустойчивости
"Этот план - перечень конкретных мер для усиления способности города противостоять угрозам. Наша задача - максимально уменьшить зависимость от централизации, развивать распределенную генерацию, строить резервные системы энергоснабжения и теплоснабжения. В то же время план предусматривает восстановление разрушенного и поврежденного оборудования объектов критической инфраструктуры. Масштабы столицы означают и большое количество мероприятий, и значительные ресурсы для их реализации. Поэтому план структурирован по принципу приоритетности и реального наличия ресурсов", - написал Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что таких комплексных документов не принимал ни один из городских советов в Украине. Планы других городов подписывали главы областных военных администраций. А план Киева заставляют подписать мэра, поэтому сначала его должен принять Киевсовет.
"Поэтому мы скорректировали те планы, которые формировали. Чтобы они были реалистичными в условиях, когда государство, скажем откровенно, столице помогать не хочет – переводя жизненно важный для киевлян вопрос в политическую плоскость", - сказал Кличко.
Финансирование и подготовка к зиме
Мэр отметил, что план устойчивости сформирован на основе анализа вызовов прошлой зимы. К работе над ним были привлечены специалисты с многолетней практикой и знанием работы существующих систем. Также учитывался международный опыт, но с учетом нынешних рисков в Украине и финансовых возможностей Киева.
Однако без участия государства Киев не сможет выполнить весь объем запланированных работ.
"Неотложные меры, не дожидаясь процедурных моментов, город уже начал реализовывать. В то же время часть работ требует финансового обеспечения не только со стороны города. Также необходимы изменения в законодательстве и нормативной базе, чтобы минимизировать бюрократические процедуры и ускорить выполнение работ – в частности тех, которые нужны, чтобы пройти следующую зиму. Город работает и с международными партнерами, чтобы привлечь их помощь. Сейчас не время для политики. Речь идет о будущем столицы и ее жителей. Поэтому работать должны все вместе и эффективно!" - подчеркнул Виталий Кличко.
Что предшествовало
