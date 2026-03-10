РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9794 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
407 2

Более длительные отключения применяются в отдельных районах Киева и Киевской области, - ДТЭК

свет исчезнет в Киеве

Сегодня, 10 марта, в отдельных районах Киева и Киевской области будут применяться более длительные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где будет меньше света?

"Киев и Киевская область: в отдельных районах по команде Укрэнерго применяются более длительные отключения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ДТЭК, речь идет о Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экстренные отключения света введены в части Бучанского района Киевской области

"Отключения света происходят по индивидуальным графикам. Проверить их можно в Киев Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети", - пояснили в компании

Также отмечается, что в Киевской области более длительные отключения сегодня применяются в Бучанском районе области.

Что предшествовало?

По данным Минэнерго, в пяти областях есть отключения электроэнергии из-за атак РФ на энергетику.

Читайте также: Как помочь энергосистеме: В "Укрэнерго" обновили рекомендации для украинцев

Автор: 

Киев (3352) Киевская область (1142) ДТЭК (200) отключение света (474)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от, віталя, гімно!
не надав зеленій дебілкє свириденкє план стійкості!
дороги в гімно, світла нема, гарячої води нема, батареї гріють вулицю, бо всі вікна навстіж...
показать весь комментарий
10.03.2026 13:53 Ответить
А тим часом "Резерв ☦" приліг відпочити.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:06 Ответить
 
 