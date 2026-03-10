Более длительные отключения применяются в отдельных районах Киева и Киевской области, - ДТЭК
Сегодня, 10 марта, в отдельных районах Киева и Киевской области будут применяться более длительные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Где будет меньше света?
"Киев и Киевская область: в отдельных районах по команде Укрэнерго применяются более длительные отключения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ДТЭК, речь идет о Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.
"Отключения света происходят по индивидуальным графикам. Проверить их можно в Киев Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети", - пояснили в компании
Также отмечается, что в Киевской области более длительные отключения сегодня применяются в Бучанском районе области.
Что предшествовало?
По данным Минэнерго, в пяти областях есть отключения электроэнергии из-за атак РФ на энергетику.
