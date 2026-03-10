РУС
В пяти областях есть отключения электроэнергии из-за атак РФ на энергетику

В Одесской области без света остаются 107 тысяч потребителей

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает \ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Из-за обстрелов без света остались громады в пяти областях

Как отмечается, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия.

В некоторых регионах возможны графики почасовых отключений

"В некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в части регионов действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения", - добавили в Минэнерго.

Автор: 

...і почалось. Ще позавчора - Україна відновила єкспорт електроенергії до Європи, а сьогодні вже "пікові навантаження" Через що? Вже не холодно, ще не спека. Чи може не вистачає саме на експорт? Це давня забавка українськой влади ще за часів Кравчука
