В пяти областях есть отключения электроэнергии из-за атак РФ на энергетику
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает \ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Из-за обстрелов без света остались громады в пяти областях
Как отмечается, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия.
В некоторых регионах возможны графики почасовых отключений
"В некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в части регионов действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения", - добавили в Минэнерго.
